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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

تورنگ خبر داد:

اعمال محدودیت واردات برنج در سال آینده

اعمال محدودیت واردات برنج در سال آینده

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران از اعمال محدودیت واردات برنج در سال آینده خبر داد.

وحید کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: اعمال محدودیت واردات برنج کشور از سال آینده صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت پس از تولید و بازاریابی برنج از مهمترین دغدعه مسئولان بوده که باید پیگیری شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بیش از هزار دستگاه ماشین آلات کشاورزی نیز امسال برای کاشت و برداشت برنج وجود دارد.

کاوه افزود: پارسال تولید رتون در استان 30 درصد افزایش داشت  و برنامه امسال گسترش ارقام پرمحصول است.

وی اظهار داشت:  پیش بینی می شود کشت ارقام پرمحصول در مقایسه با سطح کشت این ارقام در سال 88 به 10 هزار هکتار افزایش یابد.

وی از بکارگیری 186 ناظر برنج در قالب شرکت های فنی مشاوره ای تولید خبر داد.

کاوه با اشاره به پیگیری مسئولان در فروش برنج افزود: مسئولان کشوری متوجه مشکل برنج شمال کشور شده اند.

وی وجود قیمت های کاذب در درازمدت را عاملی در جهت فشار به بهره برداران دانست و افزود : باید تولید برنج را با جدیت پیگیری کرد.

وی با توصیه به آماده سازی اراضی شالیزاری از هم اکنون برای کاشت برنج بر مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی ، رعایت اصول فنی در مزارع و تغذیه سفره آب های زیرزمینی به منظور مقابله با خشکسالی تأکید کرد.

کاوه  از مسئولان شهرستانی خواست مشکلات زراعت برنج را مطرح و پیگیری کنند . 

کد مطلب 1043992

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