نگرانی برای تامین میوه و مرکبات نوروزی در گلستان وجود ندارد

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری هزار و 300 تن پرتقال و 600 تن سیب دماوندی، سه هزار و 500 تن سیب درختی و چهار هزار تن پرتقال در استان ذخیره سازی شده است.

وی اظهار داشت: برای توزیع میوه و مرکبات نوروزی، 130 مباشر اعم از تعاونیهای روستایی و واحدهای صنفی در استان شناسایی و سماندهی شده است و محدودیتی در توزیع میوه شب عید وجود ندارد.

وی خاطنرشان کرد: در زمین ذخیره سازی میوه مرکبات، سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 50 درصدی روبرو بوده ایم.

به گفته کهنسال، بری استفاده از ظرفیتهای تولیدی و توزیعی، هماهنگی لازم از چهار ماه قبل آغاز شده است و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: همچنین شورای کنترل نظارت نیز به صورت هفتگی، رصد قیمت کالاها، تامین کالاها، رصد مشکلات و مسائل مربوط را انجام می دهند.

وی از مردم درخواست کرد که برای خرید میوه و مرکبات شب عید خود عجله نکنند و به مقدار نیاز خریداری کنند.