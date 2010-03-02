  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۹

نگرانی برای تامین میوه و مرکبات نوروزی در گلستان وجود ندارد

نگرانی برای تامین میوه و مرکبات نوروزی در گلستان وجود ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: نگرانی از بابت تامین میوه و مرکبات شب عید در استان وجود ندارد.

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری هزار و 300 تن پرتقال و 600 تن سیب دماوندی، سه هزار و 500 تن سیب درختی و چهار هزار تن  پرتقال در استان ذخیره سازی شده است.

وی اظهار داشت: برای توزیع میوه و مرکبات نوروزی، 130 مباشر اعم از تعاونیهای روستایی و واحدهای صنفی در استان شناسایی و سماندهی شده است و محدودیتی در توزیع میوه شب عید وجود ندارد.

وی خاطنرشان کرد: در زمین ذخیره سازی میوه مرکبات، سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 50 درصدی روبرو بوده ایم.

به گفته کهنسال، بری استفاده از ظرفیتهای تولیدی و توزیعی، هماهنگی لازم از چهار ماه قبل آغاز شده است و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: همچنین شورای کنترل نظارت نیز به صورت هفتگی، رصد قیمت کالاها، تامین کالاها، رصد مشکلات و مسائل مربوط را انجام می دهند.

وی از مردم درخواست کرد که برای خرید میوه و مرکبات شب عید خود عجله نکنند و به مقدار نیاز خریداری کنند.

کد مطلب 1043994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها