قانون بیمه کارگران ساختمانی باید اجرایی شود

ناصر برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: تکلیف اجرایی این مصوبه که بیش از یک سال از تصویب آن می گذرد، باید سریعتر مشخص شود تا کارگران ساختمانی نیز از نعمت بیمه برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث بیمه بیکاری نیز بیشترین لطمه به همین کارگران ساختمانی وارد می شود، چرا که هیچ تمهیداتی برایشان دیده نشده و حمایت نمی شوند.

این مسئول کارگری افزود: از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد شد که حتی جدول بیمه بیکاری بهم بخورد تا کارگران ساختمانی نیز تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند که متأسفانه هیچ اقدام مؤثری در این خصوص انجام نشد.

وی در پایان، متولی ساماندهی کارگران ساختمانی را وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با هماهنگی شهرداری ها عنوان کرده و تأکید کرد: در جامعه، به واسطه عدم ثبات کاری کارگران ساختمانی، اجحاف بزرگی به این قشر زحمتکش می شود که باید با اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی به این ظلم بزرگ، پایان داد.