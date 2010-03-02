دانشگاه آزاد تاکستان به شبکه آب شرب شهری متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسمی با حضور عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور بهره برداری از شبکه آب شرب شهری در دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان آغاز شد.

برای اجرای این طرح 7.5 کیلومتر خطوط انتقال، یک حلقه چاه و یک مخزن 15 هزار متر مکعبی اجرا، حفر و نصب شده است.

هزینه اجرای طرح اتصال دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان به شبکه آب شرب شهری، سه میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه داشته که یک میلیار دو 800 میلیون تومان آن توسط دانشگاه و بقیه از محل اعتبارات استانی و مشارکت بانک ملی تامین شده است.

طرح شبکه آب شرب دانشگاه که قبلا از طریق چاه تامین می شد توسط شرکت آب و فاضلاب استان اجرا شده است.

با افتتاح این طرح ضمن تامین آب شرب بهداشتی دانشجویان دانشگاه، تامین آب شرب شهر تاکستان در پیک مصرف از منبع ذخیره تامین خواهد شد.