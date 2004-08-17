آخرين نشست مجلس دانش آموزي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" امين عارف نيا ، رييس دبيرخانه مجلس دانش آموزي با اشاره به پايان دوره جاري مجلس دانش آموزي در شهريور 83 اعلام كرد : نمايندگان مجلس دانش آموزي در اين نشست ضمن انتشار سندي جامع پيرامون مساله "بحران هويت" به تصويب نهايي منشور ملي حقوق دانش آموز كه در 55 ماده تدوين نهايي شده است خواهند پرداخت.

دبير مجلس دانش آموزي بررسي چندين طرح و لايحه دانش آموزي و طرح سوال از چند تن از مديران عالي كشور در خصوص مسائل خاص موجود در سطح جامعه دانش آموزي را از ديگر دستور كارهاي مجلس دانش آموزي دانست.

عارف نيا افزود: چهارمين نشست را در صورت موافقت مجلس هفتم در ساختمان مجلس شوراي اسلامي و با حضور دبيران كل پارلمان هاي جوانان كشورهاي اسلامي برگزار خواهيم كرد.

رييس دبيرخانه مجلس دانش آموزي هدف از حضور دبيران كل پارلمانهاي جوانان كشورهاي اسلامي در نشست پارلمان دانش آموزي را دستيابي به توافق در خصوص فرايند راه اندازي پارلمان جوانان مسلمان ذكر كرد.