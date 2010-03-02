بیش از خلاقیت با تقلید کورکورانه دانشجویان روبرو هستیم

حمید‌ پورآذری درباره برگزاری جشنواره تئاتر تجربه به خبرنگار مهر گفت: در جشنواره تجربه اجرای هر اثری می تواند در راستای رسیدن به تئاتری تجربی‌ مؤثر باشد. به نظر من محدودیتی برای اجراهای تجربی توسط دانشجویان وجود ندارد وهر اثری که نوآورانه باشد می‌تواند در حوزه تئاتر تجربی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در تئاتر تجربی دستاوردی که گروه نمایشی از اجرای اثر خود به دست می‌آورد مهمترین مسئله در رشد تئاتراست .تأثیراین تجربه را در اجراهای دیگر گروه شاهد هستیم. متاسفانه در جشنواره تئاتر تجربه بیشتر ازنوآوری وخلاقیت با تقلید کورکورانه دانشجویان درزمینه استفاده از نشانه‌های تجربی روبرو هستیم.

پورآذری افزود: البته برگزاری جشنواره‌های دانشگاهی بهانه مناسبی برای حضور وفعالیت دانشجویان در این عرصه است. دانشجویان به‌جز حضوردر این جشنواره‌ها جایی برای ابراز وجود ونشان‌دادن توانائی‌هایشان ندارند. تالار مولوی هم که باید از تئاتر دانشگاهی حمایت کند متاسفانه به گروه‌های تازه‌کاراجازه خودنمایی نمی‌دهد.

این کارگردان خاطر نشان کرد: مرکزهنرهای نمایشی باید ازگرو‌ه‌های تئاتر دانشجویی حمایت کرده وباعث ایجاد انگیزه وشکوفایی خلاقیت در جوانان کشور شود. آسیب‌شناسی تئاتر تجربی را می‌توان از خود دانشگاه‌ها آغاز کرد واین موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چه کسانی وبه چه شکل به دانشجویان آموزش تئاتر می‌دهند وخروجی دانشگاه‌ها چه افرادی هستند.

وی بیان کرد: می‌توان با برگزاری رپرتوآر از آثار دانشجویانی که در جشنواره تئاتر تجربه شرکت می کنند،از آنها حمایت کرد وبه افرادی که مورد تقدیر قرار می گیرند اجراهای بیشتری را اختصاص داد. جشنواره‌های دانشجویی پشتوانه وآینده تئاتر کشور است، امیدوارم از فارق‌التحصیلان هرساله تئاتر بیشتر حمایت شود.