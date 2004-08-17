مسئول پيامدهاي پس از تعطيلي پروازهاي داخلي شركت هاي هواپيمايي ، وزارت نفت است

دبير انجمن هواپيمايي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي"مهر" درباره علت نوشتن نامه مديران شركتهاي هواپيمايي غيردولتي آسمان ، ماهان، كشي اير و كاسپين به رئيس جمهور اظهار داشت: اين مديران مكاتبات و ملاقات هاي بسياري با مسئولان كشور داشتند كه معضل قيمت بليت( قيمت تمام شده يك ساعت صندلي پرواز هواپيما) با بحث افزايش قيمت بنزين به نحوي تطبيق پيدا كند، اما چون اين ملاقات ها و مكاتبات نتايجي نداشت ، مديران اين شركتها را وادار كرد تا نامه اي به رئيس جمهور بنويسند كه درصورت عدم توجه به خواسته آنها براي رفع تبعض ميان شركتهاي دولتي و غير دولتي عملا پروازهاي داخلي آنها به علت فقدان نقدينگي متوقف خواهند شد.

وي ، با تاكيد بر اين كه هم اكنون درحدود نه ماه است كه شركت هاي فوق هيچ سوبسيدي(عدم پرداخت مابه التفاوت قيمت پايه بنزين با نرخ فوب منطقه) ازدولت دريافت نكرده اند، تصريح كرد: اين مابه التفاوت براي شركت هاي غير دولتي كه محدويت درآمد و نقدينگي دارند به شدت شكننده است.

وي خاطرنشان كرد: دولت قرار بوده است كه مابه التفاوت قيمت بنزين 80 توماني را با 5/234 تومان (معادل نرخ فوب خليج فارس ) به صورت يارانه به شركت هاي هواپيمايي غير دولتي بپردازد كه تا اين لحظه اقدامي در اين باره نكرده است.

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي متذكر شد: در طي سالهاي 81 و 82 شركت هاي دولتي 81 ميليارد تومان (تا پايان خردادماه ) به وزارت نفت بدهكار شده و آن را نپرداختند ولي شركتهاي غيردولتي همه هزينه هاي سوخت خود را پرداخته كرده و از اين بابت نيز در حدود 20 ميليارد تومان متضرر شدند .

وي در ادامه به تبعيض وزارت نفت در فروش سوخت به شركت هاي هواپيمايي دولتي و غيردولتي اشاره و تصريح كرد: درحال حاضر شركتها غيردولتي به علت اين تبعيض به شدت ناراضي هستند وحتي اين شركتها ديگر قادر به پرداخت هزينه هاي سوخت نيستند.

وي با بيان اين مطلب كه قيمت بليت هواپيما در سال هاي 82 و 83 افزايش پيدا نكرده است، گفت: درحالي قيمت بليت هواپيما در اين سالها افزايش پيدا نكرده كه قيمت بنزين در سالهاي 81 تا 83 ، 450 درصد افزايش يافته است ؛ از اين رو شركتهاي آسمان، ماهان، كيش اير و كاسپين ناچار شدند كه از انجام پرواز هاي ضرر دار داخلي كنارگيري كنند، به همين دليل به سيستم هاي خود اعلام كرده اند كه بليت پرواز داخلي آنها رزرو نشود تا هيچ گونه تعهدي درقبال مردم نداشته باشند.

به گفته وي، از سال 80 تا83 تنها 30 درصد قيمت بليت افزايش پيدا كرده است.

وي، درباره بحران پس از تعطيلي پروازهاي داخلي اين چهار شركت هواپيمايي كه حدود 30 درصد كل پروازها دركشور است، اظهارداشت: البته اين بحران سالهاست كه گريبانگير صنعت حمل و نقل هوايي است و مسايل بسياري تابحال اين بحران را به وجود آورده و اين يكي از نتايج عدم توجه به بحران هايي است كه در درون در حال اتفاق افتادن مي باشد.

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي مهمترين بحران شركتهاي فوق را نداشتن نقدينگي براي پرداخت به شركت نفت عنوان و تصريح كرد: نكته ديگر اين است چرا شركت نفت، قيمت بنزين را به شركتهاي دولتي 80 تومان و به شركت هاي غير دولتي

5/234 تومان مي فروشد، بنابراين اگر آنها سوخت را به قيمت 80 تومان و مشابه آنچه كه به شركتهاي دولتي عرضه مي شود به شركت هاي غير دولتي بدهند ديگر پروازهاي داخلي اين شركت ها متوقف نمي شود اما اگر سوختي تحويل ندهد، خود به خود پروازهاي فوق متوقف خواهد شد.

وي درپايان گفت: ظاهرا اين شركتهاي در نامه خود به رئيس جمهور نوشته اند مسئول پيامدهاي ناشي از متوقف شدن پروازهاي داخلي در كشور ، وزارت نفت خواهد بود.