آهنگ عادي سازي كامل روابط آمريكا و ليبي شتاب گرفته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، سناتورتوم لانتوس عضو كميته امور خارجي كنگره آمريكا و نماينده دمكرات اين كشور با بيان اين خبر گفت: گام هاي عادي سازي روابط ميان دو كشوربا آهنگ شتاب زده به پيش مي رود و گاهي اوقات حتي از سطح برنامه هاي از پيش تعيين شده براي آن نيز فراتر مي رود.



اين مسئول آمريكايي علت تاخير در از سرگيري روابط كامل ميان دو كشور را به سرگرم شدن آمريكا به انتخابات رياست جمهوري و ورود كنگره در تعطيلات سالانه همزمان با اكتبر آينده (اواخر شهريور) احتمال داد.



لانتوس در نشست مطبوعاتي در طرابلس به اين اشاره كرد كه كنگره آمريكا با قدرت از ساخت مقر جديد سفارت آمريكا در طرابلس حمايت مي كند، كمااينكه تسهيلات متعددي به ديپلمات هاي ليبي در واشنگتن ارائه كرده است.



وي تاكيد كرد: آمريكا براي از سرگيري روابط ديپلماتيك با ليبي به شكل كامل اهتمام دارد و به معمر قذافي اين مساله را اطلاع داده است.



اين سناتور آمريكايي كه دو روز پيش با قذافي ديداركرد، افزود: به قذافي تاكيد كردم برنامه توسعه روابط ميان دو كشور آهنگ طبيعي خود را دنبال مي كند چه جرج بوش در انتخابات برنده شود و چه جان كري به كاخ سفيد راه پيدا كند.



وي افزود: در ديدار با قذافي برخي مسائل اساسي و بويژه آنچه تغيير اساسي در كنارگذاشتن سلاح هاي كشتار جمعي ناميد، مشاهده كرده است .



سناتور دمكرات آمريكا از كره شمالي و ايران خواست شيوه ليبي را در اين زمينه در پيش گيرند.



