تیم هیئت بسکتبال زنجان راهی مرحله یک چهارم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عصر دوشنبه در مرحله پلی ‌آف مسابقات بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور سه دیدار برگزار شد که در یکی از این بازی‌ها، تیم زنجان میزبان هیئت بسکتبال جهرم بود.

شاگردان سیدجواد دلگانه در حالی به مصاف تیم جهرم رفتند که در دو بازی گذشته خود در برابر این تیم، به یک برد و یک باخت دست یافته بودند.

در بازی سوم تیمهای زنجان و جهرم که با حضور پر شور تماشاگران زنجانی همراه بود، تیم میزبان با نتیجه 72 بر 54 از سد نماینده بسکتبال جهرم گذشت تا همه حرف و حدیثها در خصوص این دو تیم که در بازی دوم به اوج خود رسیده بود، خاتمه یابد.

تیم بسکتبال زنجان با پشت سر گذاشتن حریف جهرمی جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را کسب کرد تا در این مرحله میزبان راه و ترابری قم باشد.

تیم زنجان سال گذشته در لیگ برتر حضور داشت که به دلیل عدم حمایت از این تیم به لیگ دسته اول سقوط کرد.