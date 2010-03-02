به گزارش خبرنگار مهر، کارهای میدانی بر روی این اثر تاریخی با ارزش پایان یافته و هم اکنون برای ادامه کارهای تحقیقاتی و مرحله دوم قارچ زدایی به موزه هفت تپه چغازنبیل منتقل شده است.

کار تحقیقاتی بر روی این تابوت اشکانی توسط تیم مرمتی موزه هفت تپه و برای یافتن زوایای دیگر از تاریخ کهن استان خوزستان ادامه خواهد یافت.

آخرین روزهای پاییز امسال تابوت کوچکی متعلق به یک کودک اشکانی در عملیات تعیین حریم یک تپه باستانی در تل رضوان شهرستان رامشیر سر از خاک بیرون آورد که در آن علاوه بر بقایای استخوانهای یک کودک اشکانی اشیای مربوط به آن دوره همچون یک کوزه سالم نیز یافت شده بود. خبر این رخداد اولین بار از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده بود.

کشف این تابوت پرارزش تاریخی کاملاً اتفاقی رخ داده و اکتشاف آن زمانی به وقوع پیوست که گروه تعیین حریم یک تپه باستانی هنگام انجام عملیات به شکلی کاملاً تصادفی این تابوت را بر بلندای یک تپه واقع در محوطه تاریخی کشف کردند. گوشه هایی از این تابوت به دلیل بارشهای فراوانی که در روزهای گذشته در خوزستان به وقوع پیوست و در پی شسته شدن خاک تپه محل عملیات از زیر خاک بیرون آمد.

قرار است کارهای تحقیقاتی، قارچ زدایی و مرمت قسمتهایی از این تابوت اشکانی که به مرمت و حفاظت نیاز دارد تا پیش از پایان سال پایان یابد تا برای نمایش عمومی در تعطیلات برای مردم و مسافران نوروزی شهرستان رامشیر آماده شود.

محل نمایش عمومی تابوت کودک اشکانی در محل فرمانداری رامشیر است.