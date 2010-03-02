افزایش 8 درصدی مسمومیت با شوینده ها در اسفندماه

دکتر عبدالکریم پژومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از اتفاقات رایج سنت دیرین خانه تکانی در ایام پایانی سال که گاهی اوقات با حوادث ناگوار همران می شود، مسمومیتهای ناشی از استفاده همزمان شوینده های اسیدی در محیطهای دربسته است.

افرادی که در منزل از شوینده های قوی استفاده می کنند، بدون اینکه آن را رقیق کنند با مواد دیگر ترکیب کرده و روی سطوح می ریزند و بدون آنکه از عواقب آن آگاهی داشته باشند، با آب داغ شروع به شستشوی سطح مورد نظر می کنند.

پژومند به استفاده همزمان جوهرنمک و سفید کننده ها در نظافت محیطهای دربسته و کوچک مثل حمام و دستشویی اشاره کرد و افزود: این کار منجر به آزاد شدن گازهایی مثل اسیدکلرامین در فضا شده که استنشاق آن باعث تحریک قسمتهای بافت تنفسی می شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: استنشاق این گازها باعث التهابات ریوی شده و گاهی اوقات در افرادی که سابقه آسم و تنگی نفس دارند، می تواند منجر به خطر مرگ شود.

اکثر پزشکان معتقدند مواد شوینده معمولی می تواند جایگزین مناسبی به جای شوینده های پر از عارضه باشد. موادشوینده معمولی حاوی آنزیم کم خطر است.