توسل آمریکا به یک بهانه کهنه برای مصادره یک آسمانخراش در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آمریکا ایران را متهم به دست داشتن در این بمبگذاری کرده و خانواده های قربانیان حادثه 1983 لبنان مدعی هستند که این آسمانخراش متعلق به شرکت هایی است که به ایران کمک مالی می کنند از همین رو خواستار مصادره آن به عنوان غرامت شده اند.

در سال 2007 میلادی یک قاضی آمریکایی با مرتبط کردن غیر مستند و واهی حادثه 1983 بیروت به ایران، این کشور را به پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان این حادثه به میزان دو میلیارد و 600 میلیون دلار متهم کرد.

خانواده قربانیان این حادثه با ارائه دادخواستی به دادگاه فدرال نیویورک خواستار مصادره آسمانخراش 36 طبقه واقع در بزرگراه پنجم محله منهتن شدند.

در حادثه سال 1983 لبنان در مجموع 241 نفر از تفنگداران آمریکایی کشته شدند.

در همین رابطه وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که در سال 2009 در مقایسه با سال 2008 میزان ضبط دارائیهای ایران در ایالات متحده دوبرابر شده است.

بنا بر ادعای این گزارش، در سال 2009 آمریکا 43 میلیون و 300 هزار دلار از دارائیهای ایران در ایالات متحده را ضبط کرد در حالیکه این میزان در سال 2008 میلادی 19 میلیارد و 500 هزار دلار بود.