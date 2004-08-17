برگزيدگان رسانه ها در جشنواره تئاتر دفاع مقدس

به گزارش "مهر" محسن سليماني فارساني مسوول دبيرخانه جشنواره تئاتر دفاع مقدس در گفتگو با روابط عمومي جشنواره اعلام كرد بنا بر تصميم شوراي برگزاري جشنواره در آخرين جلسه اي كه در ستاد جشنواره برگزار شد، مقرر گرديد كه هياتي، كار عزيزان مطبوعات و رسانه ها را از آغاز جشنواره بررسي نمايند و در بخشهاي گوناگون برگزيدگان در روز اختتاميه معرفي شوند.

سليماني درباره تعداد انتخابها گفت: خبرگزاري برتر، خبرنگار برتر خبرگزاري، روزنامه برتر، خبرنگار برتر روزنامه و فعالترين شبكه صدا و سيما از جمله انتخابهاي ستاد جشنواره خواهند بود كه زير نظر ستاد خبري جشنواره انجام خواهد شد.