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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

اذعان کلینتون :

تحریم ایران در 2 ماه آتی ممکن نیست

تحریم ایران در 2 ماه آتی ممکن نیست

وزیر امور خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در سخنانی اذعان کرد که اعمال تحریم های جدید علیه ایران در 30 تا 60 روز آتی غیر ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" که در آستانه سفر به آمریکای لاتین سخن می گفت در ادامه این احتمال را که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد ظرف 30 تا 60 روز آینده علیه ایران صادر می شود را رد کرد.

وزیر خارجه آمریکا گفت: ما به سرعت در حال انجام امور در شورای امنیت هستیم، اما من نمی توانم تاریخ دقیقی را برای صدور قطعنامه اعلام کنم. اما می توان این موضوع را پیش بینی کرد که ظرف چند ماه آینده شورای امنیت قطعنامه جدید را صادر کند.

وی در ادامه اعلام کرد که در دیدار بار "کریستینا کرشنر" رئیس جمهور آرژانتین درباره موضوع ایران رایزنی خواهد کرد.

کد مطلب 1044045

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