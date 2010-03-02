وزارت راه برای شتاب بخشیدن به تعریض محور هراز نگاه ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی صبح سه شنبه درحاشیه بازدید هیئت کارشناسی وزارت راه و ترابری به منظور بررسی و ارائه راهکارهای مناسب و برای تسریع در عملیات اجرایی تعریض محور هراز گفت: هم اکنون عملیات تعریض و چهارخطه کردن محور هراز با پیشرفت قابل توجهی در حال اجراست.

وی افزود: دسترسی به بهترین و بهینه‌ ترین مسیر برای احداث باند دوم محور هراز و بررسی به منظور چگونگی احداث گذر، کنار تونل‌های موجود و یا احداث تونل از مهمترین اهداف این بازدید است.

مدیرکل راه و ترابری مازندران تصریح کرد: تا به‌ حال، بیش از پنج جلسه بابت ارائه بهترین مسیر و راهکار اجرایی برای احداث باند دوم این محور در مازندران و تهران برگزار شده که نتایج مطلوبی را به‌ همراه داشته است.

رحیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 33 کیلومتر عملیات تعریض در این محور در حوزه استحفاظی مازندران در حال انجام است اضافه کرد: تاکنون حدود 60 کیلومتر از محور هراز تعریض و چهارخطه شد.

مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت: طرحهای عمرانی در محور مواصلاتی هراز با جدیت بیشتری در حال انجام است و امروز تعدادی از طرحهای عمرانی افتتاح یا عملیات کلنگ‌زنی آنها آغاز شده است.

رحیمی افزود: ساخت پل در منطقه های سیاه بیشه، بایجان، پلور، ایمن سازی و احداث گالری بتنی پیچ شیطان، احداث تقاطع غیر همسطح امام‌زاده عبدالله آمل و نیز ایجاد تقاطع روگذر امام حسین (ع) از جمله طرحهای این محور است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه مسئولان حوزه راه، انتظار داریم اعتبار بیشتری برای سال آینده این محور پرتردد در نظر گرفته شود تا بتوانیم روند اجرایی این طرح را سرعت بیشتری بخشیم و نیز خدمات مناسب ‌تری به شهروندان مازندرانی و مسافران ارائه کنیم.

محور هراز از محورهای پرتردد مواصلاتی مازندران با پایتخت کشور است.