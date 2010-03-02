نماز جمعه این هفته تهران به امامت صدیقی اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که راس ساعت 11 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود، امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از "مراحل ساخت ناوشکن جماران" ارائه کرده و سپس حسین انواری، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت "سی و یکمین سالگرد تاسیس آن نهاد و آغاز هفته احسان و نیکوکاری" پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد.