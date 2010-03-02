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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

نماز جمعه این هفته تهران به امامت صدیقی اقامه می شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت صدیقی اقامه می شود

نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام صدیقی اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که راس ساعت 11 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز می شود، امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از "مراحل ساخت ناوشکن جماران" ارائه کرده و سپس حسین انواری، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) به مناسبت "سی و یکمین سالگرد تاسیس آن نهاد و آغاز هفته احسان و نیکوکاری" پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 1044051

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