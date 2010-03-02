  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

علیه بازیکنان خارجی بسکتبال گرگان شکایت شد

علیه بازیکنان خارجی بسکتبال گرگان شکایت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم لیگ برتری بسکتبال شهرداری گرگان گفت: علیه بازیکنان خارجی این تیم به فدراسیون شکایت کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن طیبی شامگاه دوشنبه در حاشیه دیدار این تیم با لوله آ. اس شیراز در گرگان افزود: "آنتونی لت" و " در یک تارور" با آنکه از مدت قراردادشان باقیمانده بود، تیم را ترک کردند که این مسئله از سوی فدراسیون درحال پیگیری است.

وی اظهار داشت: این بازکنان خارجی، مبلغ قردادشان را دریافت کردند و تلاش هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه برای نگهداشتن آنها بی نتیجه مانده است.

وی به وضعیت تیم بسکتبال شهرداری گرگان اشاره و اضافه کرد: به دلیل رفتن دو بازیکن خارجی و مصدومیت دو بازیکن، این تیم با مشکلاتی روبرو شده است.

طیبی بیان داشت: همچنین فدراسیون نیز در لیگ جاری شرایطی پیش آورد که چهار تیم اول جدا شوند و این عامل نیز انگیزه را از تیمها گرفت.

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان بیان داشت: اگر شرایط جدول لیگ همانند سال قبل بود، تحت هر شرایطی هم بازیکنان خارجی را حفظ می کردیم و هم تلاش بیشتری می کردیم.

وی بودجه فصل جاری این تیم را 5.5 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متاسفانه به رغم جذب بازیکن خارجی و چند بازیکن خوب داخلی، بودجه تیم افزایش نیافته است.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان برابر تییم لوله آ. اس شیراز با نتیجه 84 بر 81 مغلوب شد.

کد مطلب 1044057

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها