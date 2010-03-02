علیه بازیکنان خارجی بسکتبال گرگان شکایت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن طیبی شامگاه دوشنبه در حاشیه دیدار این تیم با لوله آ. اس شیراز در گرگان افزود: "آنتونی لت" و " در یک تارور" با آنکه از مدت قراردادشان باقیمانده بود، تیم را ترک کردند که این مسئله از سوی فدراسیون درحال پیگیری است.

وی اظهار داشت: این بازکنان خارجی، مبلغ قردادشان را دریافت کردند و تلاش هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه برای نگهداشتن آنها بی نتیجه مانده است.

وی به وضعیت تیم بسکتبال شهرداری گرگان اشاره و اضافه کرد: به دلیل رفتن دو بازیکن خارجی و مصدومیت دو بازیکن، این تیم با مشکلاتی روبرو شده است.

طیبی بیان داشت: همچنین فدراسیون نیز در لیگ جاری شرایطی پیش آورد که چهار تیم اول جدا شوند و این عامل نیز انگیزه را از تیمها گرفت.

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان بیان داشت: اگر شرایط جدول لیگ همانند سال قبل بود، تحت هر شرایطی هم بازیکنان خارجی را حفظ می کردیم و هم تلاش بیشتری می کردیم.

وی بودجه فصل جاری این تیم را 5.5 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متاسفانه به رغم جذب بازیکن خارجی و چند بازیکن خوب داخلی، بودجه تیم افزایش نیافته است.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان برابر تییم لوله آ. اس شیراز با نتیجه 84 بر 81 مغلوب شد.