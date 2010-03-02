"بنیامین" جشنواره موسیقی را داغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجرای بنیامین بهادری شامگاه گذشته بدون آنتراک و در دو نوبت برگزار شد؛ قطعه "دنیا دیگه مثل تو نداره" ، "بوی عیدی بوی تو" به یاد فرهاد مهراد و قطعات دیگری از آلبومهای 58 و 88 با ترانه هایی از فرید احمدی از جمله قطعات ارائه شده در این برنامه پرمخاطب بود.

بنیامین بهادری در ابتدای این کنسرت با ذوق و شوق فراوان از مسئولان وزارت ارشاد برای صدور مجوز این اجرا تشکر کرد و همچنین با سپاسگزاری از تماشاگران حاضر در سالن گفت : برای اولین بار است که در کشور عزیزیم و برای هموطنان خودم اجرای زنده دارم به همین دلیل از شما تماشاگران می خواهم که در طول اجرا کمک کنید تا همه احساس خوبی را که دارم روی صحنه بیاورم.

بهادری پس از پایان صحبت های خود قطعات "می میرم"،"دوست دارم"،"فنجون برعکس"،"تو را به یاد می آرم"، "نگو نه"،"مثل تو مثل تو" را اجرا کرد .

این خواننده موسیقی پاپ در بخش پایانی این کنسرت قطعه ای بر اساس یکی از ترانه های فرهاد با نام "بوی عیدی بوی تو" را خواند ، بهادری قبل از اجرای این قطعه از تماشاگران حاضر در سالن خواست که به احترام فرهاد مهراد یک دقیقه سکوت کنند و در ادامه گفت : فرهاد مهراد از جمله خواننده هایی است که حق بزرگی به گردن من و امثال من دارد، البته قصد مقایسه خود با فرهاد بزرگ را ندارم چراکه من از ترانه های این خواننده موسیقی پاپ بسیار الهام گرفته ام و در این بین ترانه "بوی عیدی بوی تو" حس عجیبی را در من ایجاد می کند به همین دلیل تصمیم گرفتم ترانه ای براساس ملودی این آهنگ را بخوانم.

شهاب حسینی و علی منصوری نوازنده کیبورد، بابک ریاحی پور نوازنده گیتارباس ، کامبیز رحمانی گیتار الکترونیک ، علیرضا میرآقا پرکاشن،فرزاد قیصری پور درام از جمله نوازنده های این گروه موسیقی بودند.