پرداخت حقوق نیروهای شرکتی آموزش و پرورش عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسنعلی شیری صبح سه شنبه در در گردهمایی مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان اظهار داشت: مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها ومناطق در پرداخت حقوق از سوی شرکت ها را به نیروکار نظارت کافی را داشته و از حق آنان دفاع کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تدریس کارمندان اداری آموزش و پرورش در هر ساعتی از روز ممنوع است، خاطرنشان کرد: مدیران حتما درآمدهای ناشی از فروش اموال را در توسعه و تکمیل تجهیزات استفاده کنند تا کمبودها جبران شود.

به گفته وی، تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش به اندازه شاغلین است ولی نیروهای فعال برای رسیدگی امور بازنشستگان بسیار اندک است و مدیران باید در این خصوص تامین نیروی انسانی این بخش تلاش کنند.

شیری با اشاره به اینکه 324 مدرسه در طرح اسکان نوروزی مشارکت دارند، یادآور شد: برای هر کدام از این مدارس علاوه بر اعتبارات کلی یک میلیون تومان به حساب آنان برای تامین نیازهای مسافرین و تجهیز مدراس واریز شده است.

وی به تخصیص اعتبار 195 میلیون تومانی مصوبه سفر هیئت دولت به مازندران در تجهیز مدارس اسکان اشاره کرد و اظهار داشت: دو اعتبار جداگانه در مجموعه به میزان 250 میلیون تومان نیز بخشی تخصیص یافته و بخشی دیگر به شهرستان ها و مناطق تخصیص می یابد.