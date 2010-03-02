دومین نشست اقتباس در تئاتر عروسکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تئاتر عروسکی اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای برگزاری نشست‌های تخصصی خود دوشنبه دهم اسفندماه اقدام به برگزاری نشستی با موضوع اقتباس در نمایش عروسکی با حضور ایوب آقاخانی و علی‌اصغر دشتی برگزار شد.



اقتباس از اساطیر و افسانه‌ها موضوعی بود که دشتی و آقاخانی در نشست برگزار شده مورد بررسی قرار دادند. دشتی که سرپرستی گروه تئاتر "دن‌کیشوت" را برعهده دارد از تجربیات مختلف گروه در زمینه اقتباس از متون ادبی و اسطوره‌ها پرداخت. آقاخانی نیز ضمن صحبت درباره انواع اقتباس به ویژگی‌های برخی متون ادبی که می‌توان از آن‌ها اقتباس کرد، پرداخت.



پیش از این نیز دفتر تئاتر عروسکی اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندین نشست تخصصی دیگر را با حضور هنرمندانی چون محمد چرمشیر و جواد ذوالفقاری برگزار کرده است.

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