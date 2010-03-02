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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

صالحی در گفتگو با مهر:

توزین مغلوب خارجی‎های دانشگاه آزاد شد/ در تهران جبران می‎کنیم

توزین مغلوب خارجی‎های دانشگاه آزاد شد/ در تهران جبران می‎کنیم

سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان پس از شکست تیمش مقابل دانشگاه آزاد گفت: بازیکنان خارجی تیم حریف بیشتر از هر فاکتور دیگری در رقم خوردن این نتیجه تاثیرگذار بودند.

مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر عملکرد بازیکنان تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در دیدار عصر دوشنبه مقابل شاگردانش را تمجید کرد و اظهار داشت: دو تیم در بیشتر لحظات با نتیجه مساوی پیش می‎رفتند اما در لحظات بحرانی و آن زمانی که درست‎ترین تصمیم سرنوشت‏ساز می‏شد، بازیکنان دانشگاه آزاد به مراتب بهتر عمل می‎کردند.

وی تاکید کرد: بسکتبالیست‎های دانشگاه آزاد هر کجا که موقعیت شوت زدن داشتند خیلی سریع اقدام به پرتاب می‎کردند. فکر می‎کنم حداقل 75 درصد از شوت‎های آنها به ثمر رسید که این در بازی بسکتبال آمار بالایی است.

سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک بازیکنان خارجی حریف را بیشتر از هر عامل و فاکتور دیگری در رقم خوردن نتیجه به دست آمده در دیدار عصر دوشنبه تاثیرگذار دانست و اظهارداشت: بازی خوب بازیکنان خارجی دانشگاه آزاد و البته پویا تاجیک یکی از عوامل و شاید هم مهمترین عامل پیروزی این تیم بود.

صالحی با اشاره به اینکه دیدار برگشت دو تیم توزین الکتریک کاشان و دانشگاه آزاد روز پنجشنبه در تهران برگزار خواهد شد، تصریح کرد: دانشگاه آزاد بهتر از ما کار و مستحق پیروزی بود اما قول می‎دهم توزین الکتریک در دیدار برگشت به گونه‎ای کار کند که مستحق کسب نتیجه باشد. شکست خانگی خود را در تهران جبران می‎کنیم.

در چارچوب مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور و برای تعیین تیم‎های پنجم و ششم جدول رده‎بندی این رقابت‎ها، عصر روز گذشته (دوشنبه) تیم توزین الکتریک در سالن کتابچی کاشان دیدار مقابل دانشگاه آزاد را با نتیجه 73 بر 89 واگذار کرد.

کد مطلب 1044082

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