مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر عملکرد بازیکنان تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در دیدار عصر دوشنبه مقابل شاگردانش را تمجید کرد و اظهار داشت: دو تیم در بیشتر لحظات با نتیجه مساوی پیش میرفتند اما در لحظات بحرانی و آن زمانی که درستترین تصمیم سرنوشتساز میشد، بازیکنان دانشگاه آزاد به مراتب بهتر عمل میکردند.
وی تاکید کرد: بسکتبالیستهای دانشگاه آزاد هر کجا که موقعیت شوت زدن داشتند خیلی سریع اقدام به پرتاب میکردند. فکر میکنم حداقل 75 درصد از شوتهای آنها به ثمر رسید که این در بازی بسکتبال آمار بالایی است.
سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک بازیکنان خارجی حریف را بیشتر از هر عامل و فاکتور دیگری در رقم خوردن نتیجه به دست آمده در دیدار عصر دوشنبه تاثیرگذار دانست و اظهارداشت: بازی خوب بازیکنان خارجی دانشگاه آزاد و البته پویا تاجیک یکی از عوامل و شاید هم مهمترین عامل پیروزی این تیم بود.
صالحی با اشاره به اینکه دیدار برگشت دو تیم توزین الکتریک کاشان و دانشگاه آزاد روز پنجشنبه در تهران برگزار خواهد شد، تصریح کرد: دانشگاه آزاد بهتر از ما کار و مستحق پیروزی بود اما قول میدهم توزین الکتریک در دیدار برگشت به گونهای کار کند که مستحق کسب نتیجه باشد. شکست خانگی خود را در تهران جبران میکنیم.
در چارچوب مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و برای تعیین تیمهای پنجم و ششم جدول ردهبندی این رقابتها، عصر روز گذشته (دوشنبه) تیم توزین الکتریک در سالن کتابچی کاشان دیدار مقابل دانشگاه آزاد را با نتیجه 73 بر 89 واگذار کرد.
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