مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر عملکرد بازیکنان تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در دیدار عصر دوشنبه مقابل شاگردانش را تمجید کرد و اظهار داشت: دو تیم در بیشتر لحظات با نتیجه مساوی پیش می‎رفتند اما در لحظات بحرانی و آن زمانی که درست‎ترین تصمیم سرنوشت‏ساز می‏شد، بازیکنان دانشگاه آزاد به مراتب بهتر عمل می‎کردند.

وی تاکید کرد: بسکتبالیست‎های دانشگاه آزاد هر کجا که موقعیت شوت زدن داشتند خیلی سریع اقدام به پرتاب می‎کردند. فکر می‎کنم حداقل 75 درصد از شوت‎های آنها به ثمر رسید که این در بازی بسکتبال آمار بالایی است.

سرمربی تیم بسکتبال توزین الکتریک بازیکنان خارجی حریف را بیشتر از هر عامل و فاکتور دیگری در رقم خوردن نتیجه به دست آمده در دیدار عصر دوشنبه تاثیرگذار دانست و اظهارداشت: بازی خوب بازیکنان خارجی دانشگاه آزاد و البته پویا تاجیک یکی از عوامل و شاید هم مهمترین عامل پیروزی این تیم بود.

صالحی با اشاره به اینکه دیدار برگشت دو تیم توزین الکتریک کاشان و دانشگاه آزاد روز پنجشنبه در تهران برگزار خواهد شد، تصریح کرد: دانشگاه آزاد بهتر از ما کار و مستحق پیروزی بود اما قول می‎دهم توزین الکتریک در دیدار برگشت به گونه‎ای کار کند که مستحق کسب نتیجه باشد. شکست خانگی خود را در تهران جبران می‎کنیم.

در چارچوب مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور و برای تعیین تیم‎های پنجم و ششم جدول رده‎بندی این رقابت‎ها، عصر روز گذشته (دوشنبه) تیم توزین الکتریک در سالن کتابچی کاشان دیدار مقابل دانشگاه آزاد را با نتیجه 73 بر 89 واگذار کرد.