تلاش می کنم به جام "برلیان " راه پیدا کنم/ باید در جهان هشتم شوم

احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدیر برنامه هایم در تدارک است تا دعوت نامه لیگ طلایی دوومیدانی اروپا در سال 2010 را که با عنوان برلیان لیگ جهانی برگزار می شود برای من دریافت کند البته این مسئله مستلزم حضورم در جمع هشت پرتابگر دیسک برتر دنیاست.

وی افزود: برای بدست آوردن این رکورد ورودی ابتدای سال آینده راهی "هاله" آلمان می شوم تا در این رقابتها با پرتابی به میزان 65 تا 66 متر جواز حضور در این مسابقه جهانی را بدست آورم.

قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا خاطرنشان کرد: رقابتهای ماده پرتاب دیسک بعد از هشت سال در برنامه برگزاری مسابقات برلیان لیگ جهان قرار گرفته و حامیان مالی این دیدارها جوایز ویژه ای را برای برترین ها در نظر گرفته اند.

حدادی ادامه داد: دیدارهای جام جهانی برلیان لیگ در هفت مرحله در شهرهای شانگهای چین، کالیفرنیای آمریکا، اسلو در نروژ، پاریس در فرانسه، مادرید اسپانیا، لندن در انگلستان و برلین آلمان از اردیبهشت ماه سال 89 آغاز می شود.