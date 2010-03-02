به گزارش خبرگزاری مهر، این داور قطری را در امر قضاوت دیدار ایران - تایلند دو هموطنش به نام‌های "حسن الذوادی" و "رمضان الرمضانی" همراهی می کنند. داور چهارم این بازی نیز "خمیس المری" از قطر است. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین "گوتام کار" از هند و "علی الطریقی" از عربستان را به ترتیب به عنوان نماینده AFC و ناظر داوری انتخاب شده است.

دیدار ایران - تایلند در هفته ششم از مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این بازی از ساعت 19:30 آغاز خواهد شد.

این دیدار از گروه پنجم مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا برگزار می شود و همزمان با آن در همین گروه تیم‌های اردن و سنگاپور در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان به مصاف هم می روند. این دیدار نیز با قضاوت "عبدالرحمان محمد" از قطر و با کمک‌های دو هموطنش "ولید سلطان المناعی" و "محمد جابر ظرمان" برگزار می شود.