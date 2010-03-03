به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو عصر سه‌شنبه در هتل "ماریت" شهر تیخوانا مکزیک تشکیل جلسه داد و طی آن تصمیمات مهمی برای سه رویداد مهم سال‌های 2010 و 2011 میلادی و انتخاب مسئولان دو کمیته تاثیر گذار این فدراسیون اتخاذ شد.

در این جلسه که با حضور سیدمحمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان و عضو ایرانی شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو برگزار شد، چین به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی تیمی در سال 2010 میلادی انتخاب شد.

پانزدهمین دوره مسابقات جام جهانی تکواندو طی روزهای 25 تا 30 ژوئیه 2010 (3 تا 8 مرداد 1389) به میزبانی چین برگزار خواهد شد. در صورت انصراف چین سنگال میزبان این مسابقات خواهد شد.

همچنین جمهوری آذربایجان که در سال 2009 چهاردهمین دوره رقابت‌های جام جهانی و اولین دوره رقابت‌های پاراتکواندو را با موفقیت میزبانی کرد، در سال 2011 میزبان رقابت‌های انتخابی المپیک در بخش جهانی خواهد بود.

این شورا با درخواست ازبکستان برای میزبانی پنجمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی پومسه جهان در سال 2010 نیز موافقت کرد. در صورت انصراف ازبکستان، ویتنام میزبانی این پیکارها را برعهده خواهد گرفت.

در جریان این جلسه "چانگ وونگ چو"، رئیس فدراسیون جهانی "فیلیپ بودو" از فرانسه را به عنوان رئیس کمیته فنی و"شکیر شربات"، رئیس سوئدی کمیته داوران اروپا را به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی معرفی کرد. پیش از شربات، "باندلی" سوئیسی این سمت را برعهده داشت که در جریان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا به ایران سفر کرده بود.

"دای سون لی"، رئیس اتحادیه تکواندو آسیا و نایب رئیس فدراسیون جهانی این رشته ورزشی نیز در نشست شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو گزارشی از فعالیت مرکز آکادمی جهانی تکواندو به اعضا این شوار ارائه کرد.

رقابت‌های تکواندو انتخابی المپیک نوجوانان و قهرمانی جهان از امروز در مکزیک آغاز می شود.