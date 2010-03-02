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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

ساعی در گفتگو با مهر:

پیش بینی مسابقات مکزیک سخت است/ ایرانی‌ها در شرایط خوبی هستند

پیش بینی مسابقات مکزیک سخت است/ ایرانی‌ها در شرایط خوبی هستند

مدیر فنی تیم تکواندو اعزامی ایران به مکزیک گفت: با گذشت سه روز از حضور در محل برگزاری مشکل اختلاف ساعت رفع شده و ملی پوشان برای مبارزات در شرایط خوبی قرار دارند.

هادی ساعی که در مکزیک به سر می برد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: از زمان ورود به تیخوانا تاکنون 7 جلسه تمرین را پشت سرگذاشتیم که اعضای تیم ضمن هماهنگی با شرایط آب و هوا با اختلاف ساعت نیز هماهنگ شده و به راحتی تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنند.

وی در مورد شرایط  نوجوانان تکواندو ایران گفت: ثبت نام تیم انجام شده و نفرات کارتهای خود را دریافت کرده اند. همه اعضای تیم در شرایط آمادگی مطلوب قرار دارند. مشکل آسیب دیدگی در تیم نداریم و تمامی اعضای تیم منتظر شروع مسابقات هستند.

ساعی پیرامون شرایط سایر تیم های شرکت کننده گفت: در سالن تمرین بسیاری از تیم ها را در حال تمرین دیده ایم ولی در رده سنی نوجوانان هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. تکواندوکاران شناخته شده نیستند و همین مسئله در خیلی موارد مشکل ساز می شود.

مدیر فنی تیم تکواندو نوجوانان ایران در پایان گفت: همه چیز روند خوب خود را طی می کند. از فردا - 12 اسفندماه - هم رقابتها آغاز می شود و در صورت اینکه ملی پوشان بتوانند همان چیزی باشند که در تمرینات نشان دادند می توانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

کد مطلب 1044094

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