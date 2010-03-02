به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فرهودی با ترجمه این رمان آن را برای چاپ به نشر سالی سپرده که به تازگی صحافی شده و تا چند روز دیگر در کتابفروشیها قابل دسترسی است.

"مولین خیاط" از نوشته‌های این نویسنده سوئدی است که چند سال پیش آن را در کشورش منتشر کرده است.

همچنین به زودی کتاب "نیمه تاریک ماهم" مجموعه شعرها و طرحهای کوتاه قدسی قاضی‌نور توسط همین ناشر منتشر می‌شود.



قدسی قاضی نور نقاش، داستان‌نویس و شاعر از پیشروان ادبیات کودک و نوجوان است و "چه کسی به چشم پسرک عینک زد" اولین اثر مکتوب او است. شعرهای کوتاه او تاکنون در مجموعه‌های مختلف به چاپ رسیده و این کتابها بارها تجدید چاپ شده است.

این دو کتاب هر کدام در هزار و صد نسخه منتشر می‌شود.