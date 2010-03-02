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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

یک نویسنده سوئدی به ایرانیان معرفی می‌شود

یک نویسنده سوئدی به ایرانیان معرفی می‌شود

با انتشار رمان "مولین خیاط" از تویین لینکرد این نویسنده سوئدی برای اولین بار به ایرانیان معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فرهودی با ترجمه این رمان آن را برای چاپ به نشر سالی سپرده  که به تازگی صحافی شده و تا چند روز دیگر در کتابفروشیها قابل دسترسی است.

  "مولین خیاط" از نوشته‌های این نویسنده سوئدی است که چند سال پیش آن را در کشورش منتشر کرده است.

همچنین به زودی کتاب "نیمه تاریک ماهم" مجموعه شعرها و طرحهای کوتاه قدسی قاضی‌نور توسط همین ناشر منتشر می‌شود.

قدسی قاضی نور نقاش، داستان‌نویس و شاعر از پیشروان ادبیات کودک و نوجوان است و "چه کسی به چشم پسرک عینک زد" اولین اثر مکتوب او است. شعرهای کوتاه او تاکنون در مجموعه‌های مختلف به چاپ رسیده و این کتابها بارها  تجدید چاپ شده است.

این دو کتاب هر کدام در هزار و صد نسخه منتشر می‌شود.

کد مطلب 1044100

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