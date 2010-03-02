هتلهای استانهای کم مسافر تخفیف ویژه نوروز می دهند

جعفر عطار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال جاری هتلهای کشور به شدت با کمبود مسافر و گردشگر مواجه بودند و همین امر باعث شد مشکلات فراوانی گریبانگیر هتلداران شود.

این مقام ارشد جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: مشکلات هتلداران باعث شد تا بیشتر آنها به منظور جذب مسافر در طول سال نرخهای خود را از نرخهای مصوب پایین تر اعلام کنند.

در حال حاضر حدود 750 هتل در کشور وجود دارد که تنها 10 هتل 5 ستاره است و این از این تعداد نیز 3 هتل در مشهد و 6 هتل در شیراز 5 ستاره هستند.

وی با اشاره به اینکه میزان تخفیف هتلها به سیاستهای آنها بستگی دارد، گفت: این تخفیفها متفاوت بوده و از 10 تا 40 درصد است به طوری که هتلی که تعداد مسافران کمتری دارد تخفیف بیشتری می دهد و بالعکس.

عطار یادآور شد: تخفیف این هتلها تا شب عید است و پس از آن با نرخهای معمولی پذیرش مسافر انجام می شود.

رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: استانهای شمالی کشور و همچنین استانهای اصفهان، شیراز و مشهد در ایام پیک و پرگردشگر نوروز برای مسافران تخفیفی در نظر نگرفته اند.