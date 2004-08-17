كشتي ميرداماد رهسپار بندر دوبي شد

به گزارش خبرنگار "مهر" يك منبع محلي در بندر خرمشهر با تاييد اين مطلب گفت: بلافاصله پس از رفع محدوديت و آزادي خدمه، كشتي كانتينربر ميرداماد با تعمير سكان به سمت بندر دوبي جهت بارگيري براي بندر خرمشهر رهسپار شد .

لازم به ذكر است اين كشتي ظهر پنجشنبه 22 مرداد بر اثر بريدن سكان به اسكله آبرساني فلزي بصره بر خورد كرد كه نيروهاي عراقي و انگليسي با حاضر شدن در محل كاپيتان و دو خدمه آن را بازداشت كردند.

كاپيتان امير آموخته دو روز پيش و خدمه ديروز آزاد شدند.

يك مقام محلي در خرمشهر گفت: خسارات وارده به اسكله عراقي ناچيز بوده و پرداخت خسارت توسط بيمه هاي بين المللي دريايي به طرف عراقي پرداخت خواهد شد .

اين كشتي كانتينر خالي حمل مي كرد.