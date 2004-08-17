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۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۴۸

با آزادي دو خدمه آن بوسيله عراقي ها

كشتي ميرداماد رهسپار بندر دوبي شد

نيروهاي عراقي با رفع محدوديت از كشتي كانتينربر ميرداماد و برداشتن نگهبانان خود از روي اين كشتي بعد ازظهر ديروز دو خدمه اين كشتي را نيز آزاد كردند و مقارن ظهر ديروز اين دو تن از طريق بندر فاو، وارد اروند كنار در جنوب آبادان شدند.

به گزارش خبرنگار "مهر" يك منبع محلي در بندر خرمشهر با تاييد اين مطلب گفت: بلافاصله پس از رفع محدوديت و آزادي خدمه، كشتي كانتينربر ميرداماد با تعمير سكان به سمت بندر دوبي جهت بارگيري براي بندر خرمشهر رهسپار شد .

لازم به ذكر است اين كشتي ظهر پنجشنبه 22 مرداد بر اثر بريدن سكان به اسكله آبرساني فلزي بصره بر خورد كرد كه نيروهاي عراقي و انگليسي با حاضر شدن در محل كاپيتان و دو خدمه آن را بازداشت كردند.

كاپيتان امير آموخته دو روز پيش و خدمه ديروز آزاد شدند.

يك مقام محلي در خرمشهر گفت: خسارات وارده به اسكله عراقي ناچيز بوده و پرداخت خسارت توسط بيمه هاي بين المللي دريايي به طرف عراقي پرداخت خواهد شد .

اين كشتي كانتينر خالي حمل مي كرد.

 

 

کد مطلب 104411

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