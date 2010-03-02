دستگاه های اجرایی ایلام 145 میلیارد ریال کسری بودجه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا اخباری صبح سه شنبه در نشست اعضای شورای برنامه ریزی استان ایلام بیان کرد: دستگاه های اجرایی استان ایلام 145 میلیارد ریال اعتبار کسری بودجه دارند.
وی ادامه داد: در رایزنی با معاونت راهبردی رئیس جمهوری، دستور لازم برای تامین کسری بودجه جاری دستگاه های اجرایی این استان صادر شده است.
وی اظهار داشت: قرار است ظرف هفته جاری کسری بودجه دستگاه های اجرایی در اختیار مدیریت ارشد استان ایلام قرار داده شود.
اخباری گفت: حقوق و مزایای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی استان ایلام تا پیش از پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.
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