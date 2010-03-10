اسماعیل پیروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در کشورهای اروپایی بیشتر شهروندان دارای وکیل هستند، اظهار داشت: آنها این اصل را باور کرده اند که هر فرد باید یک وکیل داشته باشد و البته قوانین قضایی اروپا نیز اختیارات قابل قبولی به وکلا و حقوقدانان داده است.

وی در ادامه افزود: هر چند در ایران باید هر ایرانی صاحب یک وکیل باشد ولی برخی از مشکلات مانند ضعف قانون و ناباوری جامعه نسبت به اهمیت وکلا در زندگی اجتماعی، سیاسی و تجاری اشخاص این مهم را کم رنگ کرده است.

پیروز یکی از مشکلات اصلی سیستم قضایی را ممانعت از حضور وکلا در مقدمات تشکیل پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی برشمرد و افزود: بر اساس قوانین قضایی کشور وکلا در ابتدای تشکیل پرونده در دادسرا به دلیل محرمانه بودن مراحل بازپرسی حق حضور ندارند که این اشکال باید اصلاح شود.

وی گفت: بی اطلاعی وکیل از مراحل بازپرسی موجب می شود تا جلسه دادگاه هیچگونه ثمری برای شاکی و متشاکی پرونده در بر نداشته باشد.

پیروز، فرهنگ سازی جامعه در مورد آشنایی با مسائل حقوقی را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: باید مردم جامعه به این واقعیت برسند که هر ایرانی باید یک وکیل داشته باشد و این نیازمند فرهنگ سازی است.

پیروز در ادامه افزود: قوانین کشور به ویژه قوانین قضایی توسط نمایندگان مجلس بررسی و تصویب می شود و این مستلزم آشنایی نمایندگان مجلس با مسائل حقوقی است.

وی افزود: باید تمام نمایندگان مجلس با مسائل حقوقی آشنا باشند تا بتوانند با ظرافت بیشتری بر قوانین اشراف داشته باشند.