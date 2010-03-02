کسب 12 مدال طلا و نقره قهرمانی آسیا توسط شیرجه روهای تبریزی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، آخرین روز رقابتهای قهرمانی کاپ آسیا در سنگاپور که با شرکت چهار تیم ایران، مالزی، سنگاپور و هنگکنگ در سه رده سنی عموم، جوانان و نوجوانان برگزار شد، تیم ایران با کسب شش مدال طلا، چهار نقره و دو برنز در مواد مختلف به کار خود پایان داد تا در مجموع با 10 طلا، هشت نقره و چهار برنز به خانه باز گردد.
تیم ایران با ترکیب قائم میرابیان، شهباز شهنازی، شهنام نظرپور، مجتبی ولیپور، علی شکول، حمید کریمی، حسام صمدی و امیرحسین مدبری به این رقابتهای اعزام شده است.
در روز آخر رقابتها در ماده تخته فنر یک متر:
رده سنی 15 ـ 14 سال، مهرداد مرادی شیرجه روی تبریزی با کسب 35.222امتیاز به مدال طلا دست یافت در این ماده ورزشکاران هنگکنگ به ترتیب با 25.184 و 134 امتیاز نقره و برنز گرفتند.
در رده سنی 17 ـ 16 سال، علی شکول شیرجه روی تبریزی با 467 امتیاز به مدال طلا دست یافت. حمید کریمی با 436 امتیاز نقره گرفت و شیرجه روی سنگاپور با 327 امتیاز بر سکوی سومی ایستاد.
در ماده سکو:
رده سنی 15 ـ 14 سال، مهرداد مرادی شیرجه روی تبریزی با کسب 90.269 امتیاز به مدال طلا دست یافت و شیرجه روهای هنگکنگ و سنگاپور به ترتیب با 90.157 امتیاز و 30.142 امتیاز نقره و برنز گرفتند.
در رده سنی 17 ـ16 سال، علی شکول شیرجه روی تبریزی با کسب 436 امتیاز اول شد و حمید کریمی با 406 امتیاز بر سکوی دوم ایستاد در این ماده شیرجهرو سنگاپور سوم شد.
در رده سنی 13ـ12 سال، امیرحسین مدبری با کسب 45.250 امتیاز مدال طلا گرفت، حسام صمدی شیرجهروی 11 ساله تبریزی با 25.221 امتیاز به مدال نقره دست یافت و شیرجهرو سنگاپوری با مجموع 50.154 امیتاز بر سکوی سوم ایستاد.
در رده سنی عموم، ورزشکار مالزی به مدال طلا دست یافت و تیم شهنام نظرپوری و مجتبی ولیپور شیرجهروی تبریزی دوم شدند، در این ماده شیرجهروی سنگاپوری برنز گرفت.
در شیرجه هماهنگ از سکوی سه متر:
در رده سنی 17 ـ 16 سال، حمید کریمی و علی شکول شیرجهروی تبریزی مدال طلا را به گردن آویختند و شیرجهروهای هنگ کنگ و سنگاپور دوم و سوم شدند.
در روز نخست در ماده تخته فنر سه متر رده سنی 13 ـ 12 سال حسام صمدی شیرجه روی تبریزی به مدال طلا گرفت، امیرحسین مدبری به مدال نقره دست یافت و شیرجهروی سنگاپور سوم شد.
در همین ماده و در رده سنی 15 ـ 14 سال شیرجه روی هنگکنگ بر سکوی قهرمانی ایستاد، مهراد مرادی شیرجهروی تبریزی نقره گرفت و شیرجه روی هنگکنگ سوم شد.
در رده سنی 17 ـ 16 سال حمید کریمی به مدال طلا رسید، علی شکول شیرجهروی تبریزی نقره گرفت و شیرجه روی کشور سنگاپور در مکان سوم ایستاد.
در ماده پرش سکو و رده سنی عموم تیم ایران در مکان سوم ایستاد. در این ماده شیرجه روهای مالزی اول و دوم شدند.
در ماده تخته فنر یک متر رده سنی عموم، مجتبی ولیپور شیرجهروی تبریزی به مدال طلا دست یافت، شیرجه روی هنگکنگ دوم شد و قائم میرابیان به مدال برنز دست یافت.
در همین ماده و در رده سنی 13 ـ 12 سال حسام صمدی شیرجهروی تبریزی بر سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت، امیرحسین مدبری دوم شد و به مدال نقره دست یافت و شیرجه روی سنگاپور در سکوی سوم قرار گرفت.
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