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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر : تصمیم تهران بر سطح حداقلی روابط با لندن

ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر : تصمیم تهران بر سطح حداقلی روابط با لندن

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی خبر داد: بعد از اعمال فشارهای پارلمانی ایران به انگلستان، این کشور تحریم بانک ملت را لغو کرده است.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی کاهش سطح مراودات ایران و انگلیس در مجلس شورای اسلامی به دلیل دخالت های این کشور در مسائل داخلی ایران ابراز داشت: بعد از این فشارها انگلستان ظرف یکی دو روز گذشته، تحریم بانک ملت را لغو کرده و این یک گام مثبت تلقی می شود و نشان می دهد که فشارهای پارلمانی می تواند اثرگذار باشد.

نماینده مردم بیرجند در مجلس هشتم تاکید کرد: ما در مجلس شورای اسلامی پیگیریهای خود را در مورد موضوع انگلیس ادامه خواهیم داد و نتیجه را به صحن علنی اعلام خواهیم کرد و اگر تا آن زمان انگلیس توانست رفتار خود را اصلاح کند آن بحث دیگری است و الا تصمیم ما این است که روابط با انگلیس به سطح حداقلی برسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که کشور انگلیس بتواند سیاستهای خود را در قبال ایران اصلاح کند تا ایران مجبور نشود تصمیم خاصی در رابطه با این کشور اتخاذ کند.

 

کد مطلب 1044128

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