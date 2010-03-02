۲۵۰۰ نفر به دلیل نپرداختن مهریه در زندانهای کشور به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۴۳۶ هزار نفر به دلیل جرایم رانندگی در کشور وارد زندان شده‌اند. همچنین سالانه ۲۷ هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند که بر اساس اعلام مسئولان ستاد دیه بیش از ۸۰ درصد زندانیان جرایم رانندگی در کشور بدون بیمه شخص ثالث و نیمی ‌از زندانیان جرایم رانندگی نیز بدون گواهینامه هستند.

این در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۶ هزار و ۲۰۰ زندان از طریق ستاد دیه کشور آزاد شده اند.

در خصوص اهمیت موضوع زندانیان جرایم غیر عمد به خصوص زندانیان دیه به گفتگو با معاون ستاد دیه کشور پرداختیم که در ادامه می خوانید:

خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی : آقای ساری هم اکنون چه تعداد زندانی دیه در زندانها بسر می برند و چه تعداد از تصادفات منجر به جرح و چه تعداد منجر به فوت شده است؟

- محمد علی ساری : در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۷۰۰ زندانی دیه در زندانهای کشور بسر می برند که یک هزار و ۷۳۶ تصادف منجر به جرح و دو هزار و ۱۱۶ تصادف منجر به فوت شده است.

* روند افزایش میزان دیه در سال آینده چگونه است؟

- نرخ دیه در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان و در ماههای حرام ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است اما این میزان در سال آینده افزایش می یابد و میزان آن را نمی توان به صورت دقیق پیش بینی نمود اما از مردم درخواست می شود هم اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم با مشارکت زمینه آزادی تعدادی از زندانیان دیه را فراهم آورند.

* چرا وعده آزادی تمامی زندانیان دیه که سال گذشته از سوی مسئولان ستاد دیه مطرح شد، محقق نشد و آیا علت این امر مشکلات اعتباری بود؟

- ستاد دیه کشور مشکل اعتباری ندارد اما محقق نشدن وعده داده شده را باید در ناتوانی مددجو در تضمین وثیقه عنوان کرد چراکه بسیاری از زندانیان قادر به سپردن تضمین لازم جهت دریافت تسهیلات نیستند.

* آیا شرایط پیچیده بانکها عامل ناتوانی زندانیان در سپردن وثیقه شده است؟

- زندانیان واجد شرایط را از طریق واح های مددکاری به بانکهای عامل معرفی می کنیم اما بسیاری از آنان به دلیل نداشتن تضمین لازم و شرایط خاص تعریف شده موفق به دریافت وام نمی شوند.

* طی ۹ ماهه گذشته چه تعداد زندانی جرایم غیر عمد از طریق کمک های ستاد دیه کشور آزاد شده اند؟

- پنج هزار و ۳۴۰ نفر طی این مدت آزاد شده اند که ۳۰ درصد از مبلغ بدهی معادل ۳۱۴ میلیارد ریال گذشت شاکی بوده است.

* مردم برای پرداخت کمکهای خود به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد از چه طریق اقدام کنند؟

- شهروندان می توانند از طریق شمار حساب ۵۵۵۵ بانک ملی شعبه طالقانی و شماره حساب جام ۷۴/۷۴ بانک ملت به نام ستاد دیه کشور نسبت به پرداخت کمک های خود اقدام کنند.

* آمار کلی جرایم غیر عمد در سراسر کشور چه میزان است و چقدر اعتبار برای آزادی این زندانیان نیاز است؟

- در حدود ۱۰ هزار زندانی با جرایم غیر عمد در زندانهای کشور بسر می برند و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان در جرایم غیر عمد نیاز است.

* برنامه ستاد دیه کشور در کمک به زندانیان مهریه چگونه خواهد بود؟

- بنای ستاد دیه به اعطای تسهیلات به زندانیان مهریه نیست و چنین امری در دستور کار نداریم و فقط در موارد ویژه تا سقف پنج میلیون تومان پس از اظهار نظر گروه تحقیق پرداخت می کنیم.

* آیا آماری در مورد تعداد زندانیان چک و نفقه وجود دارد؟

- اکنون تعداد زندانیان چک سه هزار و ۷۰۰ نفر و زندانیان نفقه بالغ بر هزار نفر است.