نخستین سینمای چهاربعدی ایران افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نشر شهر ، صبح امروز در نشست خبری دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودک و نوجوان که در فرهنگسرای رسانه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودک و نوجوان، 13 تا 17 اسفند با حضور 90 شرکت ایرانی و خارجی در حوزه فعالیت های کودک و نوجوان در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در بوستان گفت و گو برگزار می شود.

وی گفت: این نمایشگاه به همت شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری و موسسه نشر شهر و با مجوز سازمان توسعه تجارت برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی افزود: نمایشگاه امسال در مساحتی بالغ بر 6 هزار متر مربع و با 360 غرفه به ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی ویژه کودکان و نوجوانان می پردازد و بیش از 90 شرکت ایرانی و خارجی اسباب بازی ها، سرگرمی ها، تجهیزات شهربازی، کتاب کودک، وسایل آموزشی و کمک آموزشی، امور بیمه و بانک ویژه کودکان و نوجوانان را در سه طبقه نمایشگاه به نمایش می گذارند.

مدیر عامل موسسه نشر شهر تصریح کرد: دست اندرکاران حوزه کودک و نوجوان و همچنین خانواده های این قشر مخاطبان اصلی این نمایشگاه هستند که می توانند از این فضا و همچنین تخفیف های 50 تا 80 درصدی برخی کتب و اسباب بازی های این نمایشگاه استفاده و همچنین در برنامه ها و جنگ های شادی که در حاشیه نمایشگاه در نظر گرفته شده شرکت کنند.

وی افزود: اولین سینمای چهار بعدی ایرانی در طول این نمایشگاه برای اولین بار به بهره بردار ی می رسد و سایت تبیان نیز پرتال ویژه کودک و نوجوان را رونمایی می کند.

شهرام نیا افزود : بانک شهر، بانک کشاورزی، موسسات آموزشی گاج و قلم چی از حامیان این نمایشگاه هستند و سازمان بهزیستی ، برنامه جهانی غذا و یونیسف نیز در آن حضور دارند .

رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه خاطر نشان کرد : در برگزاری این نمایشگاه تور دانش آموزی در نظر گرفته شده مدارس برای بازدید از این نمایشگاه دعوت شدند.

بر اساس این گزارش،افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودک و نوجوان، چهارشنبه 12 اسفند در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران برگزار می شود و بازدید رسمی از نمایشگاه از 13 اسفند آغاز و تا هفدهم از ساعت 10 تا 19 ادامه دارد.



