عاشري جمعه به روي تشك مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" عاشري درنخستين ديدارخود با حريفي ازكشورايتاليابه نام والتينودومينكومبازره خواهد كرد. دروزن 60 كيلوگرم 37 بوكسورحاضرهستند واين رقابتها ازفشردگي بسياربالايي برخورداراست.

پيش ازاين قراربود تيم بوكس كشورمان متشكل ازدوبوكسوردررقابتهاي المپيك حضورپيدا كند، اما شكستگي دست سلمان كريمي دروزن 69كيلوگرم درآخرين روزهاي باقي مانده به مسابقات المپيك آتن، اورا ازحضوردراين رقابتها بازداشت.

شايان ذكراست: حسين نهرودي بعنوان سرمربي تيم يك نفره بوكس كشوررا همراهي مي كند.