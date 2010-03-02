به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای فلسفی دردست انتشار انتشارات حکمت ازقرار زیر هستند: 1- فصوص الحکمه : نگارش محمدبن طرخان فارابی با تصحیح علی اوجبی . فصوص الحکمة یکی از کهن ترین و با ارزش ترین متون فلسفی است که از دیر باز مورد توجه برگان فلسفه است. در اینکه از آثار ابن سیناست یا فارابی بحث ها و جدل های فراوانی شده است.اما فیلسوفان نام آوری چون میرداماد و شخصیتهای بزرگ معاصری همانند هانری کربن آن را از نوشته های فارابی به شمار آورده اند.

کهن‌ترین و گران‌سنگ‌ترین شروح فصوص الحکمه شرحی است که به خامۀ یکی از شاگردان بنام جلال الدین دوانی و از متفکران بزرگ سدۀنهم هجری، یعنی میر اسماعیل حسینی شنب غازانی به رشتۀ تحریر درآمده است.حواشی میر محمد باقر داماد بر این شرح خود بهترین گواه بر برجستگی ها و اهمیت آن است.آنچه در اینجا آمده است، مجموعه‌ای است از متن منقح فصوص الحکمة به همراه شرح شنب غازانی که به حواشی میرداماد مزین شده است.

2- ویتگنشتاین، نوشته ای. اس. گریلینگ با ترجمه ابوالفضل حقیری. لودینگ ویتگنشتاین فیلسوفی خلاق و نامتعارف بود که تأثیر او بر اندیشه قرن بیستم ورای حوزه فلسفه می‌رود. در این کتاب که هدف آن آشنا ساختن افراد غیرمتخصص با اندیشه ویتگنشتاین است گریلینگ سرشت و تأثیر دیدگاههای ویتگنشتاین را شرح داده است. او اندیشه متقدم و متاخر ویتگنشتاین و نسبت آنها را با هم توضیح داده و ارزیابی تازه‌ای از تأثیر کنونی او بر اندیشه معاصر عرضه کرده است.

3- تحقیقات غزالی‌شناسی با تصحیح میثم کرمی. حجة‌الاسلام زین الدین ابوحامد محمد بن احمد غزّالی طوسی در سال 450 ه ق /1058 م متولد شد و در 505 ه ق / 1111 م رخت از این جهان بربست. حاصل زندگی نسبتاً کوتاه این نابغه دوران تربیت شاگردان دانشمند و تألیف کتابهای علمی مفید بود. غزّالی از دانشمندانی است که آثار و تألیفات بسیار به فارسی و عربی از خود به یادگار گذارده و جهانیان را از خرمن معارف و فضایل خویش بهره‌مند ساخته است. تا چند قرن هر چه علما و دانشمندان آمدند غالباً راویان آثار او بودند.

نفوذ علمی و فکری غزّالی در آثار مؤلّفان بعد از او به خوبی نمایان و آشکار است . غزّالی به اصطلاح علمای درایت و رجال از مجدّدان رآس ماه یعنی از نوابغ بوده که دوره ای را تازه کرد و ظهور وی عصری جدید برآورد . تحقیقات غزّالی شناسی مجموعه ای است شامل چهارده مقاله از دانشمندان برجسته ایران درباره این نابغه بزرگ بشریت .