  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

"ویتگنشتاین" منتشر می‌شود

"ویتگنشتاین" منتشر می‌شود

کتاب "ویتگنشتاین" نوشته ای. اس. گریلینگ با ترجمه ابوالفضل حقیری از سوی انتشارات حکمت منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای فلسفی دردست انتشار انتشارات حکمت ازقرار زیر هستند: 1- فصوص الحکمه : نگارش محمدبن طرخان فارابی با تصحیح علی اوجبی . فصوص الحکمة یکی از کهن ترین و با ارزش ترین متون فلسفی است که از دیر باز مورد توجه برگان فلسفه است. در اینکه از آثار ابن سیناست یا فارابی بحث ها و جدل های فراوانی شده است.اما فیلسوفان نام آوری چون میرداماد و شخصیتهای بزرگ معاصری همانند هانری کربن آن را از نوشته های فارابی به شمار آورده اند.

کهن‌ترین و گران‌سنگ‌ترین شروح فصوص الحکمه شرحی است که به خامۀ یکی از شاگردان بنام جلال الدین دوانی و از متفکران بزرگ سدۀنهم هجری، یعنی میر اسماعیل حسینی شنب غازانی به رشتۀ تحریر درآمده است.حواشی میر محمد باقر داماد بر این شرح خود بهترین گواه بر برجستگی ها و اهمیت آن است.آنچه در اینجا آمده است، مجموعه‌ای است از متن منقح فصوص الحکمة به همراه شرح شنب غازانی که به حواشی میرداماد مزین شده است.

2- ویتگنشتاین، نوشته ای. اس. گریلینگ با ترجمه ابوالفضل حقیری. لودینگ ویتگنشتاین فیلسوفی خلاق و نامتعارف بود که تأثیر او بر اندیشه قرن بیستم ورای حوزه فلسفه می‌رود. در این کتاب که هدف آن آشنا ساختن افراد غیرمتخصص با اندیشه ویتگنشتاین است گریلینگ سرشت و تأثیر دیدگاههای ویتگنشتاین را شرح داده است. او اندیشه متقدم و متاخر ویتگنشتاین و نسبت آنها را با هم توضیح داده و ارزیابی تازه‌ای از تأثیر کنونی او بر اندیشه معاصر عرضه کرده است.

3- تحقیقات غزالی‌شناسی با تصحیح میثم کرمی. حجة‌الاسلام زین الدین ابوحامد محمد بن احمد غزّالی طوسی در سال 450 ه ق /1058 م متولد شد و در 505 ه ق / 1111 م رخت از این جهان بربست. حاصل زندگی نسبتاً کوتاه این نابغه دوران تربیت شاگردان دانشمند و تألیف کتابهای علمی  مفید بود. غزّالی از دانشمندانی است که آثار و تألیفات بسیار به فارسی و عربی از خود به یادگار گذارده و جهانیان را از خرمن معارف و فضایل خویش بهره‌مند ساخته است. تا چند قرن هر چه علما و دانشمندان آمدند غالباً راویان آثار او بودند.

نفوذ علمی و فکری غزّالی در آثار مؤلّفان بعد از او به خوبی نمایان و آشکار است . غزّالی به اصطلاح علمای درایت و رجال از  مجدّدان رآس ماه یعنی از نوابغ بوده که دوره ای را تازه کرد و ظهور وی عصری جدید برآورد . تحقیقات غزّالی شناسی مجموعه ای است شامل چهارده مقاله از دانشمندان برجسته ایران درباره این نابغه بزرگ بشریت .

کتاب "سنتگرایی: دین در پرتو فلسفه جاویدان" ، نگارش کنت اولدومیدو با ترجمه رضا کورنگ بهشتی، وکتاب" درباب وحدت عقل در رد ابن رشدیان"، نگارش توماس آکویناس باترجمه بهنام اکبری وکتاب" اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی"، نگارش هانی نعمان فرحات با ترجمه غلامرضا جمشید اول ازدیگر کتابهای فلسفی دردست انتشار انتشارات حکمت هستند.

کد مطلب 1044161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها