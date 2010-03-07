70 درصد نوجوانان بزهکار در عید مرخصی ندارند

لطف الله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه اعطا مرخصی به نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت در ایام عید گفت: نوجوانانی که حکم آنان صادر شده می توانند با تضمین وثیقه لازم در عید به مرخصی بروند.

از میان جمعیت 250 تا 300 نفری کودکان بزهکار در حال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت سرقت و ضرب و شتم جزء بیشترین جرائم محسوب می شود.

بررسیهای واحد مددکاری کانون اصلاح و تربیت نشان می دهد، سابقه زندان در اغلب خانواده های کودکان و نوجوانان بزهکار مشاهده می شود.

مدیر کانون اصلاح و تربیت مدت زمان مرخصی در ایام عید را 15 روزه عنوان کرد و افزود: کودکان و نوجوانان بزهکار که تحت قرار و فاقد حکم هستند، امکان استفاده از مرخصی در ایام عید را ندارند.

محسنی بیان داشت: رسیدگی به پرونده های کودکان و نوجوانان بزهکار سرعت لازم را ندارد و این امر باعث شده تا در حدود 70 درصد کودکان و نوجوانان بزهکار کانون بلاتکلیف بمانند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه باید تا حد امکان از حضور کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت خودداری شود در مذاکرات متعدد از مسئولان قضائی خواسته ایم تکلیف پرونده های نوجوانان بزهکار را در زمانی کوتاه مشخص کنند.