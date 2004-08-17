سرزمين مرده جلودوربين مي رود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" شركت فيلمسازي يونيورسال كه درمقام توزيع كننده اين اثرحضوردارد با اعلام خبرفوق افزود داستان اين فيلم مانند سايرآثار زامبي شرح حال مردماني را روايت مي كند كه توسط مرده هاي متحرك احاطه شده اند وبراي بقاي خود بايد تلاش بسياري را به كارگيرند.

فيلمبرداري " سرزمين مرده " درشرايطي آغازمي شود كه " دنيس هاپر"، هنرپيشه نامي سينما پيشنهاد حضوردراين اثررا پذيرفته است.

" روميرو" كه شهرتش را وام دارساخت فيلمهاي هراسناك است تا به حال آثاري را چون " شب مرده متحرك "،" سپيده دم مرده " و" روز مرده " دركارنامه هنري اش ثبت كرده است.

" سرزمين مرده " براساس فيلمنامه اي از" روميرو" به همين نام جلودوربين مي رود وفيلمبرداري آن ازماه اكتبرآغازمي شود. اين اثربه احتمال بسياردرسال 2005 مهمان سالنهاي سينما مي شود.

