تصاویر خودروهای گوگل و سطح هوشمند مایکروسافت/ آی فن و کنترل لباسشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سبیت 2010 بزرگترین نمایشگاه جهان برای عرضه جدیدترین محصولات و فناوریهای صنعت ارتباطات و اطلاعات جهان از روز اول مارچ 2010 آغاز به کار کرد و از امروز 2 مارچ 2010 بازدید عموم در آن آغاز شد.

سبیت 2010

صدر اعظم آلمان و نخست وزیر اسپانیا با عینکهای فناوری سه بعدی در افتتاحیه سبیت 2010

Webby

"Webby" جدیدترین محصول شرکت وودافن از رادیوی اینترنتی، خدمات صوتی و تصویری،

رادیو ساعتی، خدمات اطلاعاتی آنلاین، ایمیل و اتصال وای-فای برخوردار است

گوگل در سبیت

خودروهای سیستم نقشه برداری خیابانهای شهری گوگل به نمایش گذاشته شده اند

مایکروسافت در سبیت

کودکان استفاده از "سطح هوشمند مایکروسافت" را در این نمایشگاه تجربه می کنند. این سطح صفحه ای لمسی چندگانه است که به تازگی برای استفاده در لابی هتلها، اتاقهای نشیمن و خانه ها توسط مایکروسافت ارائه شده است

جدید ترین گوشی HTS با نام Desire در سبیت 2010

این گوشی از نمایشگر 3.7 اینچی و پردازشگر یک گیگاهرتزی Qualcomm برخوردار است

مراسم بازگشایی نمایشگاه به سبک سه بعدی

حاضرین افتتاحیه سبیت 2010 با جدیدترین و کلیدی ترین فناوری ارائه شده در این نمایشگاه بیشتر آشنا می شوند

استفاده از آی-فن در کنترل ماشین لباسشویی

فناوری جدید در سبیت به کاربران تلفنهای همراه امکان می دهد با کمک موبایلهای خود

میزان مصرف انرژی لوازم خانگی خود را کنترل کنند