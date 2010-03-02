به گزارش خبرنگار مهر، سال 1388 برای فدراسیون وزنه برداری تلخ ترین سال تاریخ این رشته در کشور بوده تا آنجا که برخی از مسئولان سیاسی کشور و از جمله سید جلال یحیی زاده رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس گفته که این فدراسیون به دلیل مشکل دوپینگ باید تعطیل شود.

ایران که عنوان نایب قهرمانی رقابت های وزنه برداری المپیک 2000 سیدنی را در کارنامه دارد و حتی در مقطعی به عنوان قهرمانی قاره آسیا هم دست پیدا کرد، این روزها اسیر مسائل حاشیه ای واز جمله دوپینگ شده است.

بهرام افشارزاده در حالی فدراسیون وزنه برداری را تحویل گرفت که 9 وزنه بردار دوپینگی از زمان ایوانف، این رشته ورزشی را به سان ویرانه ای کرده بود که باید از نو ساخته می شد. دبیرکل فعلی کمیته ملی المپیک رایزنی های بسیاری با مسئولان رده بالای فدراسیون جهانی انجام داد و تلاش بی وقفه ای را در دستور کار خود قرار داد تا دوپینگ را ریشه کن کند و ظاهرا اتفاقات مثبتی هم روی داد اما قرار گرفتن نام چهار وزنه بردار دوپینگی ایران در فهرست امسال IWF ، نشان از این دارد که این تلاش ها چندان ثمربخش هم نبوده است.

ایران در رقابت های گویانگ کره جنوبی که آذرماه امسال برگزار شد با سه نماینده در این رقابت ها شرکت کرد. سجاد بهروزی در دسته 62 کیلوگرم به عنوان هشتمی رسید. اصغر ابراهیمی در وزن 94 کیلوگرم نهم شد و علی حسینی در دسته 105+ کیلوگرم به طور مشکوکی از حضور در رقابت ها به دلیل آسیب دیدگی کنار کشید و چندی بعد نام او در میان دوپینگی ها قرار گرفت.

وزنه برداری بزرگسالان کشورمان پیش از این در رقابت های قهرمانی آسیا که اردیبهشت ماه در قزاقستان برگزار شد به عنوان قهرمانی دست یافته بود اما چندی بعد و پس از مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش دوپینگ رشید شریفی، قهرمانی ایران را به قزاقستان دادند.

البته فدراسیون وزنه برداری در سال گذشته افتخاراتی را هم کسب کرده که از جمله می توان به قهرمانی تیم نوجوانان ایران در جهان در سنگاپور اشاره کرد. نوجوانان کشورمان در این رقابت ها که خردادماه برگزار شد با کسب 14 مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان دادند.

جوانان ایران در سی و پنجمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان هم که اواخر خرداد در بخارست رومانی برگزار شد با کسب عنوان سومی به کار خود پایان دادند. ایران در این رقابت ها با کسب 8 مدال طلا، نقره و برنز پس از تیم های روسیه و چین سوم شد. در رده باشگاهی هم تیم های ملی حفاری و مناطق نفت خیز در ازبکستان در مهرماه به عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی رسیدند.

حسین اقبالپور، کارشناس وزنه برداری، در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی خود نسبت به عملکرد فدراسیون وزنه برداری گفت:" ما در مسابقات کره نتایج خوبی نگرفتیم با این حال در رده نوجوانان و جوانان عملکرد خوبی داشتیم و این در حالی است که مربیان کار را از صفر شروع کرده بودند."

وی افزود: "عملکرد مربیان تیم ملی باید مورد بررسی قرار بگیرد. این روزها باید واقع بین باشیم. از روی آمار و ارقام می توان به این نتیجه رسید که وزنه برداری ایران در چه جایگاهی قرار دارد. یک زمان وزنه برداری ایران در باد رضازاده خوابیده بود اما امروز اگر علمی کار نکنیم و احساسی باشیم، نتیجه نمی گیریم."

واقعیت وزنه برداری امروز ایران با ماه ها قبل تفاوت فاحشی پیدا کرده است. انتشار نام انوش آرمک، رشید شریفی و امید ناییج کناری به عنوان وزنه برداران دوپینگی در سایت IWF و جریمه 500 هزار دلاری فدراسیون وزنه برداری ایران نشان از این دارد که وزنه برداری ایران با تهدید بزرگی به نام دوپینگ مواجه است. دو هفته قبل در رقابت های های قهرمانی کشور که در اهواز برگزار شد، وزنه برداران دسته های سنگین وزن در حضور رضازاده حاضر نشدند آزمایش دوپینگ بدهند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

البته حسین رضازاده نظری غیر از این دارد و بر این باور است که عده ای با کارشکنی درصددند تا وجهه او را تخریب کنند. سرپرست فدراسیون وزنه برداری در این مورد می گوید: من 17 سال است که در عرصه ورزش کشور حضور دارم با این حال عده ای قصد کارشکنی دارند. با این حال من بی توجه به این کارشکنی ها به کار خود ادامه می دهم.

وی در خصوص معضل دوپینگ گفت: ما برای مبارزه با دوپینگ باید سطح آگاهی وزنه برداران را بالا ببریم. برخی وزنه برداران ما خودسرانه اقدام به استفاده از مواد نیروزا کرده اند و آزمایش دوپینگ آنها مثبت اعلام شده است. استفاد از مکمل باید طبق نظر مسئولان باشد.

رضازاده همچنین بر این باور است که تیم ملی ایران در بازی های آسیایی 2010 گوانگژو در سنگین وزن دو مدال طلا کسب خواهد کرد.

در مجموع باید گفت عملکرد فدراسیون وزنه برداری در سال 1388 سیر نزولی داشته و ادامه این روند می تواند حتی منجر به رکود و تعطیلی این رشته المپیکی و پرطرفدار در کشورمان شود. وزنه برداری تا زمانی که دربند پدیده زشت و مخرب دوپینگ باشد، هرگز قادر نیست به قلل افتخار صعود کند و چه بسا باید منتظر جرایم آتی باشیم که از جیب ملت به حساب سردمداران بیگانه این رشته سرازیر می شود. وزنه برداری ایران زیر وزنه سنگین هرج و مرج، خمیده است.