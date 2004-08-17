صدام سلاح كشتار جمعي به سوريه ارسال مي كرده است!

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه واشنگتن تايمز با اعلام اين مطلب مدعي شد: اين موضوع كه از سوي گروه بازرسي عراق (ISG) -گروهي از سوي دولت بوش- اعلام شده است اين تصور را دامن مي زند كه ديكتاتور عراقي پيش از اشغال عراق در مارس 2003 سلاح هاي كشتار جمعي را به سوريه انتقال مي داده است.



دو منبع دفاعي در مصاحبه با واشنگتن تايمز اعلام كردند كه گروه مذكور با عراقي هاي زيادي مصاحبه كرده اند و همگي بيان داشتند كه صدام چطور سرويس اطلاعاتي عراق (IIS) را كه معتمد وي بوده اند، در مرزها مستقر كرده و بازرسان مرزها را بركنار نموده بود.



اين موضوع از زماني مشخص شد كه رفت وآمد مشكوك كاميون ها با كالاهايي كه هويت آنها مشخص نبود، مشاهده شد. فعاليتي كه مدتي متوقف شد اما دوباره از سر گرفته شد.

يكي از منابع پنتاگون كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: اين جريان فقط به نگهبانان مرزها ارتباط نمي يابد بلكه اعضاي خانواده صدام آنها را كنترل كرده و بازار سياهي كه از سوي آنها ترتيب داده شد، منبع درآمد خوبي برايشان محسوب مي شده است.



لازم به ذكر است كه گروه آي اس جي يك تيم 1400 نفره است كه توسط پنتاگون و سيا سازماندهي شده تا انبارهاي سلاح كشتار جمعي مربوط به صدام را كشف كنند.

اين گروه مدعي شده كه تاكنون رفت و آمد مشكوك به سوريه را كشف كرده است.