به گزارش خبرگزاری شهر، معاون بهره‌برداری ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اعلام این خبر، درباره بررسی عیب‌های ظاهری خودروها گفت: در بررسی عیوب ظاهری خودروها براساس آیین‌نامه‌ای مدون برخی ملاحظات وجود دارد که به عنوان نمونه اگر خودرویی در همه مراحل معاینه فنی قبول شود اما اشکال ظاهری کوچکی داشته باشد، به مالک آن اجازه داده می‌شود ظرف مدتی معین نسبت به رفع نقص اقدام کند.

حسین مقدم افزود: در بعضی از روزهای سال که در مورد معاینه فنی سخت‌گیری می‌شود، شاهد ازدحام خودروها در مراکز معاینه فنی هستیم و این در حالی است که برای استفاده مناسب از ظرفیت موجود مراکز معاینه فنی در طول سال، انجام اموری مانند صدور بیمه شخص ثالث می‌بایست منوط به داشتن برچسب معاینه فنی شود.

وی با اشاره به این که ۳۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از تردد موتورسیکلت‌های غیر استاندارد است، اظهار کرد: هر موتورسیکلت هشت برابر یک خودرو آلودگی تولید می‌کند و نوع آلودگی موتورسیکلت‌ها از نظر حجم و غلظت قابل ملاحظه است و از این رو ۱۰ خط در مراکز معاینه فنی به موتورسیکلت‌ها اختصاص پیدا کرده است.

مقدم تصریح کرد: ‌با وجود اختصاص ۱۰ خط به معاینه فنی موتورسیکلت از اول سال تنها یک هزار و ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند که بیشتر این مراجعات هم مربوط به راکبانی است که استخدام آن‌ها در مشاغلی مانند پیک موتوری منوط به ارائه برگه معاینه فنی است.

معاون ستاد معاینه فنی خودروها در پایان درباره دلایل آمار پایین مراجعه موتورسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی گفت: به دلیل پایین بودن استانداردهای موتورسیکلت در ایران و بهای پایین این وسیله در کشورمان، بسیاری از موتورسواران نقص فنی وسیله خود را جدی نمی‌گیرند و برخی از آن‌ها پس از توقیف موتورسیکلت خود، ‌صرف هزینه برای بازپس‌گیری آن را به صرفه نمی‌دانند.