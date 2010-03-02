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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

اکرمی در گفتگو با مهر:

مصوبه کمیسیون‏‏تلفیق نظرنهایی مجلس نیست/ ضرورت نگاه همه‏جانبه به‏بودجه

مصوبه کمیسیون‏‏تلفیق نظرنهایی مجلس نیست/ ضرورت نگاه همه‏جانبه به‏بودجه

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد که هر آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب می رسد، نظر نهایی مجلس برای تخصیص آن بودجه در آن حوزه نیست.

حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قطعا باید مصوبات کمیسیون تلفیق به مجلس بیاید و پس از دفاعی که ازآن صورت می گیرد در صحن علنی به رای گذاشته شود، لذا اگرچه بررسی تخصصی مسائل در کمیسیون تلفیق صورت می گیرد، اما در نهایت باید در صحن علنی به این مصوبات رای بدهند.

وی درباره بودجه عمرانی سال آینده و در نظر گرفتن نفت 65 دلاری در بودجه سال آینده، افزود: به مسائل مربوط به بودجه باید به صورت همه جانبه نگریسته شود و در این بحث تنها یک مقطع خاص را در نظر نداشت.

اکرمی گفت : این مسئله ای است که هنوز بر روی کاغذ آمده و مصوبه نهایی مجلس نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد که البته در حوزه مسائل تخصصی تر در باب بودجه باید به کارشناسان امر به خصوص اعضای معرفی شده در کمیسیون تلفیق مراجعه کرد و دلایل آنها نسبت به برخی مصوبات که سئوالاتی را در ذهن متبادر می کند، جویا شد. 

کد مطلب 1044191

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