به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه نقاشی 62 هنرمند نقاش از یکشنبه، نهم اسفند‌ماه زیر نظر هیوا پاشایی و احمد خلیلی‌فرد در شهر اهواز برگزار شده است.



آثار این کارگاه که با موضوع آزاد برپا می‌شود، بعد از اتمام قرار است در موزه‌ هنرهای معاصر اهواز به نمایش عمومی درآید.

همچنین برگزیدگان این کارگاه از نفر اول تا سوم در مراسم اختتامیه جشنواره‌ هنرهای تجسمی فجر در این شهر معرفی و جوایزی به آنها اهدا می‌شود.



این درحالی است که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 11 و 12 اسفند‌ماه قرار است کلاس تخصصی مبانی نقاشی با حضور فلاح‌فر برگزار شود.

این روزها همزمان با برگزاری دومین جشنواره‌ بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در استان خوزستان ،175 اثر بخش مسابقه‌ عکاسی در کنار نقاشی‌های کارگاه آموزشی فتح خرمشهر، عکس‌های میشل ستبون از انقلاب 57 و مرور پوستر‌های جشنواره‌ فجر در بخش‌های فیلم، تئاتر و تجسمی نمایش داده می‌شود.

این بخش‌ها مورد توجه دانشجویان دانشگاه هنر چمران، دانشگاه آزاد این شهر و همچنین هنرستان اهواز قرار گرفته است. در حاشیه‌ برگزاری دومین دوره جشنواره نیز نشست تخصصی با حضور عکاسان در موزه‌ هنرهای معاصر اهواز برگزار شده است.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر، موسسه فرهنگی هنری صبا و فرهنگسرای نیاوران و چهار استان گلستان، اهواز، سمنان و یزد تا 12 اسفند درحال برگزاری است.