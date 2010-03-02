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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

دولت موظف به پرداخت سهم خود در هزینه های حمل و نقل عمومی است

دولت موظف به پرداخت سهم خود در هزینه های حمل و نقل عمومی است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش قیمت بلیط در تهران از 20 به 50 تومان به علت پرداخت نشدن سهم دولت در حمل و نقل عمومی گفت: دولت بر اساس قانون موظف به پرداخت سهم خود در هزینه حمل و نقل عمومی است و باید این کار را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موید صدر حسینی با بیان این مطلب افزود: دولت موظف به انجام وظایف حمایتی خود در موضوع حمل ونقل عمومی است و باید هر چه سریع تر سهم خود را در این موضوع بپردازد.

وی با بیان این که باید در موضوع قیمت بلیت اتوبوس از تجربه کشورهای موفق استفاده کرد، گفت: بر اساس این تجربه تفاوت قیمت اتوبوس با تاکسی باید معنی دار باشد تا مردم از آن استفاده کنند. در چنین شرایطی دولت موظف است تا از این بخش حمایت کند و به طور نمونه اتوبس های نو را با اتوبوسهای فرسوده جایگزین کند تا هم کم ترین فشار به قشر پایین جامعه وارد شود و هم این که در مصرف بنزین وکاهش آلودگی  شاهد شرایط بهتری باشیم.

وی افزود: دولت باید یارانه و دیگر مشوق های لازم را برای حمل و نقل عمومی در نظر بگیرد تا این سیستم بتواند سرپا بماند و به مردم خدمت کند.

صدر حسینی ادامه داد: این همان حرف قانون و تبصره 13 است که علی رغم تاکید زیاد روی آن متاسفانه عملی نشده است.

وی در پایان از دولت خواست تا به وظایف خود در موضوع حمل و نقل عمومی عمل کند تا فشاری روی مردم و اقشار مستضعف وارد نشود.
 

کد مطلب 1044197

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