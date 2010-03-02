دولت موظف به پرداخت سهم خود در هزینه های حمل و نقل عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، موید صدر حسینی با بیان این مطلب افزود: دولت موظف به انجام وظایف حمایتی خود در موضوع حمل ونقل عمومی است و باید هر چه سریع تر سهم خود را در این موضوع بپردازد.

وی با بیان این که باید در موضوع قیمت بلیت اتوبوس از تجربه کشورهای موفق استفاده کرد، گفت: بر اساس این تجربه تفاوت قیمت اتوبوس با تاکسی باید معنی دار باشد تا مردم از آن استفاده کنند. در چنین شرایطی دولت موظف است تا از این بخش حمایت کند و به طور نمونه اتوبس های نو را با اتوبوسهای فرسوده جایگزین کند تا هم کم ترین فشار به قشر پایین جامعه وارد شود و هم این که در مصرف بنزین وکاهش آلودگی شاهد شرایط بهتری باشیم.

وی افزود: دولت باید یارانه و دیگر مشوق های لازم را برای حمل و نقل عمومی در نظر بگیرد تا این سیستم بتواند سرپا بماند و به مردم خدمت کند.

صدر حسینی ادامه داد: این همان حرف قانون و تبصره 13 است که علی رغم تاکید زیاد روی آن متاسفانه عملی نشده است.

وی در پایان از دولت خواست تا به وظایف خود در موضوع حمل و نقل عمومی عمل کند تا فشاری روی مردم و اقشار مستضعف وارد نشود.



