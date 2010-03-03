میزان مطالعه کتابهای ادبی در میان مردم بسیار پایین است

بهروز ثروتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: زمینه های لازم برای افزایش سرانه کتابهای ادبی فراهم نشده که این امر باعث شده میزان مطالعه این کتابها بین شهروندان بسیار پایین باشد.

وی ادامه داد: کتابهای ادبی یکی از مهمترین کتب در همه فرهنگها هستند و افزایش میزان مطالعه آنها در بین مردم می تواند آثار بسیار مطلوب فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

این نظامی شناس اظهار داشت: مطالعه کتابهای ادبی باعث می شود افراد با مقوله های فرهنگی بیش از پیش آشنا شوند و اطلاعات عمومی آنها افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، مطالعه کتابهای ادبی کمک می کند افراد از نظر فرهنگی بسیار غنی شوند و روحیه ادبیات دوستی در آنها ارتقا یابد.

ثروتیان عنوان داشت: کتابهای ادبی به دلیل ویژگی های ذاتی خود از نظر فرهنگی بسیار غنی هستند و هر یک از آنها می تواند شامل ده ها وصدها اندوخته فرهنگی باشد.

وی اضافه کرد: لازم است فرهنگسازی کافی برای افزایش سرانه مطالعه کتابهای ادبی در کشور ایجاد و همه زمینه های تحقق این امر نیز به بهترین نحو فراهم شود تا شهروندان بیش از پیش به مطالعه این کتابها علاقه نشان دهند.

ثروتیان یادآور شد: در عین حال لازم است کودکان و نوجوانان بیش از پیش با مقوله های ادبی آشنا شوند و علاقه آنها به کتابهای ادبی تقویت شود.