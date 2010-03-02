نگاه سیاسی به حمل و نقل فشار بر مردم را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکور اکبرنژاد که ریاست شورای شهر تبریز را هم در سابقه کار خود دارد، گفت: این همه شعار می دهیم که حتما باید به حمل و نقل عمومی یارانه بدهیم، اما ظاهرا وقتی نوبت به عمل می رسد مسایل سیاسی بر کار تحمیل می شود.

وی ادامه داد: هر چه به بخش حمل و نقل کمک کنیم، در واقع سرمایه گذاری کرده ایم و از این سرمایه گذاری می توان نتایج مثبتی را به دست آورد.

وی با اشاره به هزینه بالای تمام شده سفرهای شهری برای شهرداری ها و دریافت حداقل این هزینه از مردم، خاطر نشان کرد: اصولا برای شهرداری ها صرف می کند که اتوبوسرانی را به بخش خصوصی واگذار کنند تا آنها با دریافت یارانه در این حوزه فعال باشند. یعنی واگذاری به بخش خصوصی بهترین کار برای آنهاست. اما در چنین شرایطی شهرداریها هنوز هم در این بخش فعال هستند و در این شرایط هم همه بخش های ذیربط باید سهم خود را از حمل و نقل عمومی پرداخت کنند.

وی بر ضرورت پرهیز از اعمال نگاه سیاسی به حوزه حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: اگر در جایی بخواهیم مسایل سیاسی را دخالت دهیم ، فشار بر روی مردم وارد می شود و در چنین شرایطی مردم بهترین کار را در این خواهند دید که ماشین های شخصی خود را بردارند و از آن استفاده کنند و این یعنی این که همه شعارهایی که در این چند ساله می دادیم، همه تو خالی بوده است.

وی به دوران حضور خود در شورای شهر تبریز (دوره دوم شوراها) اشاره کرد و گفت: در آن زمان با بلیتهای هوشمند، ما 25 تومان از مردم دریافت می کردیم اما هزینه تمام شده برای مدیریت شهری، تا چهار برابر این رقم بود. مطمئنا این رقم در شرایط امروز تهران بالاتر است و باید از طریق پرداخت یارانه آن را جبران کرد.