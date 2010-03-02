به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ادهمی، علیرضا سلیمانی، سجاد پورسلمان، فرزاد باهر ارس باران، سکینه نوری، پریماه برزگر راحت لو، نیلوفر بابادی، نگین کافی و سروناز مرتضوی شمشیربازانی هستند که در قالب تیم نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می‎کنند.

رقابت‎های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای 13 تا 23 اسفندماه در فیلیپین برگزار خواهد شد. این مسابقات همزمان در رده سنی جوانان نیز پیگیری خواهد شد.

شروین طلوعی، امید زمانی، محمد فتوحی، علی پاکدامن، محمد هادی مشهدبان، محمد رحیمی، سامان آزادیان، طاهر عاشوری، مهسا پور رحمتی، بهاره غیاث آبادی، فاطمه تعادل خواه و شیما میرایی شمشیربازانی هستند که برای شرکت در رقابت‎های رده سنی جوانان 17 اسفندماه عازم فیلیپین می‎شوند.