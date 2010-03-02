رونی از تماشاگران انگلیسی خواست جان تری را هو نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم تیم فوتبال منچستریونایتد از هواداران خواست که از جان تری حمایت کنند. فابیو کاپلو ماه گذشته به دلیل رفتارهای غیر اخلاقی، بازوبند کاپیتانی تیم انگلستان را از این بازیکن گرفت.

برپایه گزارش بی بی سی، رونی گفت: او (تری) بازوبند ندارد اما همچنان بازیکن بزرگی است و یک رهبر به شمار می آید. پیش از این شاهد بوده ام که برخی بازیکنان در ومبلی هو شده اند و این اصلا خوب نیست. این کار پیام خوبی دربرندارد. امیدوارم تری در این دیدار با واکنش خوبی مواجه شود.

وی افزود: وقتی شما می خواهید به جام جهانی بروید باید از حمایت طرفدران خود برخوردار باشید. این موضوع به ما پشتگرمی می دهد و اهمیت بسیاری دارد.