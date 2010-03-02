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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

در ایام نوروز؛

هلال احمر به شش میلیون زائر امام رضا (ع) خدمات ارائه می دهد

هلال احمر به شش میلیون زائر امام رضا (ع) خدمات ارائه می دهد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار گفت: شش میلیون زائر امام رضا (ع) که در ایام نوروز از مسیر این شهرستان عبور می کنند تحت پوشش خدمات هلال احمر قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، رمضانعلی مومنی ظهر سه شنبه در جمع اعضای کمیته بهداشت درمان و امداد و نجات ستاد تسهیلات نوروزی سبزوار افزود: این میزان زائر با استفاده از خودروی شخصی، خودروی جمعی و هواپیما برای زیارت حرم رضوی از سبزوار عبور خواهند کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار گفت: برای ارائه خدمات امدادی به زائران علی بن موسی الرضا (ع) امدادگران واکنش سریع هلال احمر سبزوار از 25 اسفند ماه جاری به حالت آماده باش در می آیند.

مومنی افزود: پست امداد و نجات جاده ای کلاهک در ابتدای ورودی به خراسان رضوی و پست موقت امدادی در پلیس راه سبزوار با آخرین امکانات و تجهیزات امدادی در ایام نوروز به صورت شبانه روزی به مسافران خدمات ارائه خواهند کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار گفت: در حال حاضر 100 کیلومتر از مسیر سبزوار به شاهرود و به همین میزان در مسیر سبزوار به نیشابور و 40 کیلومتر ازجاده بردسکن به کاشمر زیر پوشش خدمات امدادی و نجات هلال احمر سبزوار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هلال احمر سبزوار در کنار ارگانهای دیگر خدمات رسان در ایام نوروز با برپایی ایستگاه راهنمای مسافران به امداد رسانی و اطلاع رسانی به زائران خواهند پرداخت.

شهرستان سبزوار در 230 کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است. 

کد مطلب 1044218

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